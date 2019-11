Nagy ötletek parányi terekhez

A kis lakások tulajdonosainak nagyon leleményesnek kell lenniük, hogy az otthonuk ne tűnjön zsúfoltnak, mégis minden igényüket kielégítse. Ebben segítünk most.

NAGYÍTÁS Felmérések szerint a magyarok egyik legnagyobb problémája, hogy kisebb lakásban élnek, mint amilyenben szeretnének. Okos tervezéssel, átgondolt kialakítással azonban bármilyen otthon tágasabbá varázsolható. Ám mielőtt kisebb vagy nagyobb felújításba fogna, érdemes átgondolni, hogyan használja a lakást, milyen az életvitele, és a lakása melyik funkcióját tartja a legfontosabbnak. Jó, ha a meglévő tárgyait is górcső alá veszi, és a feleslegesektől megválik. Gyűjtögetés helyett inkább szelektáljon, és meglátja, a tágasabb, rendezett környezet jó hatással lesz a mindennapjaira is. Íme néhány praktikus ötlet!

TÉRELVÁLASZTÁS. Ha teheti, falak helyett tagolja a teret bútorokkal vagy ideiglenes térelválasztókkal. Alakítson ki zónákat: egy beforgatott polcos elemmel, kanapéval vagy függönnyel, rolóval, tolóajtóval, paravánnal stílusos, mutatós és helytakarékos tereket érhet el, amelyeket könnyen átalakíthat az aktuális tevékenységének megfelelően!

MAGASBAN. Hajlamosak vagyunk megfeledkezni a lakás felső régiójáról, pedig kis alapterületnél különösen fontos a teljes tér kihasználása. Ha a belmagasság lehetővé teszi, építhet galériát. A könyvespolcok, gardróbszekrények is érhetnek a plafonig, hiszen a felső részük tökéletes a ritkábban használt dolgok tárolására, egy kis létráról mégis könnyen elérhetők. Érdemes kihasználni az ajtó és az ablak fölötti részeket is, ideálisak például könyvespolcok elhelyezésére.

ÖSSZECSUKHATÓK. Búcsúzzon el a nagy, súlyos tömörfa bútoroktól, és válasszon olyanokat, amelyeket szükség esetén könnyen elrejthet, vagy minimalizálhatja a méretüket. Mivel a kisebb teret mindig a szükségletnek megfelelően kell átrendezni, ezért hasznos, ha a bútorok könnyen mozdíthatók, esetleg görgősek, így oda helyezhetők, ahol éppen szükség van rájuk.

MULTIFUNKCIÓS. Amikor kis lakásba vásárol bútort, előnyt élveznek a multifunkciós változatok. Ilyen lehet a kanapéágy, az ülőke, amely egyben tároló is, vagy a sámli, amely asztalkaként szolgálhat. Ezek a gyerekszobában tökéletes választásnak bizonyulnak, de a nappaliban is hasznukat veheti.

ZUGOK. Minden bútor, sarok, ajtó mögötti terület, apró zug hasznosítható, vizsgálja hát meg a lakását ilyen szemmel is! Az előtérben az ajtó belső oldalára is tehet fogasokat, a zsámolyok belseje titkos tároló lehet, az ágy és a kanapé alá fiókokat, dobozokat rakhat. Kialakíthat falfülkéket vagy falba süllyesztett tárolókat is, ezekben is jó néhány apróságot elhelyezhet.

VILÁGOSSÁG. Óvakodjon a sötét színektől! Alapnak válasszon világos árnyalatot, így optikailag növelheti a teret. Ha a falak, sőt a padló is finom tónusú, légiesebbnek tűnik majd a szoba. Használjon minél kevesebb mintát és színt, és kerülje a nagy mintákat, játsszon inkább az apró virág- és geometrikus motívumokkal, illetve a csíkos felületekkel! A szemnek leginkább jóleső megoldás az, ha azonos arányban vannak egyszínű és mintás felületek.

REND. Egy kis lakásban soha nincs elég tárolóhely… A nagyobb és ritkán használt tárgyak tárolására alkalmas holtterek mellett szükség lesz olyan kiegészítőkre is, amelyek mindig kéznél vannak, még sincsenek útban. Lebegőpolcok, kosarak, dobozok, görgős tárolók, falra akasztható zsebes elemek, fiókok segítségével pillanatok alatt rendet rakhat.