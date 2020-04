Nagy játéknap lesz május elsején az otthonokban

Egy magyar kezdeményezés célja, hogy május 1-jén pontban déli 12 órakor álljunk meg egy órára játszani szerte a világban. Ennek első percében gondoljunk arra, hogy egészséges a Föld, nem léteznek betegségek, megállítjuk a vírus terjedését – az összefogás, a szeretet erejével. Aztán jöhet a játék, de nem online, vagy telefonon!

Érdeklődéssel értesültem a kezdeményezéséről, amely a játék erejével igyekszik erősíteni az emberek összefogását a járvány teremtette nehéz időben. Örömmel fogadtam szándékát, hogy a játék varázsát felhasználva igyekezzünk további erőt meríteni. Készséggel teszek eleget a megtisztelő felkérésnek, s vállalom el a nagy játéknap fővédnökségét – mondta Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége, a szervezők lapunkhoz eljuttatott tájékoztatójában.

Vörös Eszter négygyermekes édesanya, egykori válogatott jégkorongozó ötletét a hiány ihlette. – Sajnálom, hogy a 2020-as labdarúgó-Európa-bajnokság nem kerül megrendezésre, az olimpia pedig egyenesen fáj. Szomorúságot éreztem, hogy március 15-én s még húsvétkor is csak a szívünkben ünnepelhettünk. Most itthon maradunk. Mindenki. Én betartom, és be is tartatom a körülöttem élőkkel. Nem tudhatjuk, hogy ez meddig lesz így. Azt szeretném, ha május 1-jén minél többen, határon innen és túl, szerte a nagyvilágban is, kicsit elcsendesedve magunkba mélyednénk, számba vennénk az igazán fontos dolgokat, majd olyan felszabadító energiával játszanánk – mindenki azzal, amit szeret – családunk körében, amelyet még a NASA műholdjai is mérni tudnak. Hrutka Róbert varázserejű szavaival: templom a világ, csodás hazánk nekünk, hát kezdjük újra, ennyi hittel csak győzhetünk. A sebekre végül kötés kerül, hát kezdjük újra, s a lélek gyógyul itt legbelül – fogalmazott.

A résztvevőknek csupán egyetlen feladatuk van: játszani és internetes felületeiken közzétenni a játékszabályokat.