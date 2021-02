MRE Újváros: senki kezét nem eresztették el tavaly

Kihívásokkal teli évet tudhat maga mögött a Magyar Református Egyház (MRE) Újváros Drogambulancia, amely komoly tervekkel készült az idei esztendőre is.

Az MRE Újváros Drogambulancia tavalyi mérlegéről és idei terveiről az intézmény kommunikációs munkatársa, Zsámbok Lili lapunk megkeresésére elmondta:

– A tavalyi évben mindent felülírt a vírus. Senki sem gondolta volna, hogy ilyen időszakunk lesz. Megannyi terve dugába dőlt a Szertelen háznak. Ötleteink azonban nem vesztek el, csak eltolódtak. Legalábbis mind ezt reméljük…

A pandémia ideje alatt csak alaptevékenységeinket tudtuk vállalni. Osztott beosztással ugyan, de igyekeztünk minden kliensünk igényét kielégíteni. Terveink között szerepelt, hogy városunkban minél több színtéren megmutatkozzunk, az általánosságba vett sztereotípiákat megváltoztassuk. Hiszen sokak gondolatvilágában egy drogambulancia úgy jelenik meg, mint köpenyes orvosok csoportja, akik fogyasztókkal kergetőznek, kis túlzással persze. Színes prevenciókkal készültünk iskolákba, különböző intézményekbe, hiszen a megelőzésre is nagy hangsúlyt szeretnénk fektetni az ifjúság körében. Ennek kapcsán tervben volt a fiatalokért szóló képzésünk is, ami pszichológusunk által kidolgozott, finomabbra hangolt szakanyag megismerése lett volna. Minden tavasszal ambulanciánk szakmai konferenciának szokott otthont adni szaktársak részére társintézményeinkből, ami úgyszintén meghiúsult.

Karácsonykor a Mezőfalvi Gyermekotthon lakóinak vittek ajándékot az intézmény dolgozói

Eredményként könyveltük el, hogy klientúránk nem csökkent ez alatt a nehéz időszak alatt. Tartani tudtuk a kapcsolatokat, senki kezét nem eresztettük el. Azonban a növekedéshez fontos lenne a személyes kontaktokat, csoportokat tartani, ami ugye most nem kivitelezhető. Még inkább megnehezítette dolgunkat, hogy az egyik épületünkben csatornázási gondjaink akadtak, ami azt okozza, hogy a pszichológiai szakellátásunk akadozik. Reméljük, hogy hamarosan segítséget kapunk, és megoldódik ez a probléma. Hogy örömteli dolgokról is beszámoljak, karácsonykor stábunk tagjaival elhatároztuk, hogy minden évben adományozunk. Választásunk nehéz sorsú, hátrányos helyzetű gyermekekre esik majd. A 2020-as évben a Mezőfalvi Gyermekotthont támogattuk intézményi és munkatársi szinten is. Az ünnepséget sajnos nem tarthattuk meg, de reméljük, így is vihettünk egy kis színt a karácsonyukba – mondta el Zsámbok Lili, aki már az idei év kihívásaira, terveire is kitért:

– Munkatársunk kezdeményezésére kihívásokat fogalmaztunk meg magunknak, van, aki sport, van, aki kultúra terén. Ennek hozadéka volt a február 7-ei Velencei-tó kerülő „expedíciónk”. Csapatosan, ki futva, ki biciklizve, ki segítőként kerülte meg tavat. Remek hangulatban, sportosan együtt töltöttük ezt a napot, egy isteni gulyással és pogácsával megkoronázva azt. Bízunk abban, ha a világ a régi medrében halad újra tovább, minden elképzelésünket áttolhatjuk az idei évre. Hogy újra élettel teljen meg a Szertelen ház!