Mozgolódás a kiskertekben: hív már a tavasz

Tavasztól őszig a terasszal, kerttel vagy erkéllyel megnő a lakásunk. Otthonunkba költözik kicsit a természet, akkor is, ha csak két virágládának van helye a lépésnyi balkonon.

Milyen tennivalók vannak a napsütéses madárcsicsergéses tavaszi hónapokban, hogy nyárra színpompás kertben gyönyörködhessünk?

A szakértők szerint mindenekelőtt a fenntartási munkálatokat végezzük el a kertben. A télire lombozattal betakart növényeinket lassan kiszabadíthatjuk. Az ágyásokat és a növények töveit, a térburkolatok közeit, a járda szegélyét gondosan gyomláljuk ki, szükség esetén – a dísznövényeket elkerülve – gyomirtóval permetezzünk.

Ha dúsan zöldellő, virágokkal gazdagon pompázó kertet szeretnénk nyárra, annak titka a tavaszi előkészítésben keresendő: a gondos trágyázás szó szerint meghozza gyümölcsét. Ez a műveletet óvatosan végezzük, ugyanis a túlzott trágyázástól megéghetnek a növényeink, azonban optimális adagolással pompás gyep és virágözön lesz a jutalmunk. Cserepes növények esetében háromnegyed résznyi virágföldhöz tegyünk negyed résznyi marhatrágyát, aztán várjuk a csodát: a növényeink szinte megtáltosodnak.

Az üres virágágyásokat, növénytartó edényeket tetszés szerint ültessük be növényekkel. Az árvácska és a primula a jelenleg legkedveltebb növény a beültetéshez. A hagymás növények is hozzák már hajtásukat, bújnak a tulipánok, jácintok, és hamarosan a fehér és sárga szirmot bontó nárciszok is megjelennek.

A gyep tavaszi ápolása során okvetlen végezzük el a gyep szellőztetését és szükség szerinti felülvetését. A fű – időjárástól függően – március, április hónaptól folyamatos növekedésnek indul, ekkortól szükséges a rendszeres nyírásáról gondoskodnunk. Ne legyünk restek, a lenyírt füvet – kis száradás után – mindig gereblyézzük össze, mert az elpusztult fűszálak akadályozzák a talaj megfelelő szellőzését. Idővel így a talaj elveszíti erejét, ezt műtrágyázással pótolhatjuk.

Fák és cserjék tavaszi ápolása az elhalt, beteg ágak levágásával kezdődik, a sövényeket kézi ollóval, vagy gépi sövénynyíróval is megnyírhatjuk formára. Kora tavasszal, még jóval a rügyfakadás előtt metsszük meg a nyár folyamán virágzó cserjéket, a tavasszal virágzók metszését pedig lehetőség szerint a virágok elhervadása után azonnal végezzük el. A metszéssel érdemes igyekeznünk, mert a melegedő nappalok miatt körmünkre éghetnek e feladatok.

Szintén rügyfakadás előtt ajánlott a lemosó permetezés ajánlott és a növények töveinél juttassunk a talajba hosszú hatású műtrágyát.