Most is érvényes: „idősebbek is elkezdhetik”

Bizonyára kedves olvasóink közül is sokan emlékeznek még a jól ismert szlogenre és a főcímzenére, amivel annak idején, estéről estére tornázni csábították a tévékészülékek előtt ülő nézőket.

A Magyar Televízió egyik legnézettebb műsora volt annak idején a TV-torna, amit mi sem bizonyít jobban, mint az, hogy nem kevesebb, mint tizenöt évig ment adásban, 1975-től egészen 1989-ig tornázhattunk a televízióban látott gyakorlatok alapján. Az egészségre nevelő műsor alap­ötlete nagyon egyszerű volt, minden nap öt perc tornagyakorlatot mutattak be, amiket bárki könnyűszerrel utánozhatott otthon a képernyők előtt is. Sokan vannak még abból a generációból, akik a kultikus műsor üzenetét most is fontosnak tarják: „hogy egy kis mozgás mindenkinek kell” – ezért az egészségük megőrzése érdekében naponta tornáznak. Sőt most, hogy már sokan nyugdíjasok az egykori nézők közül, a mindennapi munkavégzés megszűnése óta talán még fontosabb, hogy jó kondícióban tartsák testüket.

Így például Kulcson nemrégiben örömmel konstatáltuk, hogy az új játszótér szomszédságában létesített fitneszparkot bizony az idősebb generáció tagjai is szívesen látogatják, bizonyítva ezzel, hogy „nem csak a húszéveseké a világ”. Itt találkoztunk a minap Hídvégi Jánossal és párjával, Várnai Erzsébettel, akik szinte naponta látogatnak ki ide tornázni. Elmondásuk szerint az ép test és az ép lélek összetartozik. Ezért szerintük nagyon jó ötlet a szabadtéri fitnesz­parkok létesítése, mert bárki sportolhat a jó levegőn helyben anélkül, hogy a településről kimozdulna, vagy drága kondibérletet kellene vásárolnia.