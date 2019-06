Mosoly, könnyek, vastaps: csak egy Jószolgálati-gála

Az önkéntesek hete programsorozatát már hetedik éve zárja egy nagyszabású, kétórás gálaműsor, amikor az ellátottak és az önkéntesek együtt lépnek színpadra.

Az önkéntesek hetét 2005 óta rendezi meg a Jószolgálati Otthon Közalapítvány, a rendezvénysorozathoz pedig hetedik éve párosul a Bartók kamaraszínházban tartott gála, amivel az otthon fiataljai mondanak köszönetet az őket egész évben segítő önkénteseknek és közösségi szolgálatot teljesítőknek.

A gála nyitányaként Cserna Gábor polgármester mondott köszöntőt. Ahogy fogalmazott, ez az a rendezvény, az a közeg, ahol nagyon nehéz szóhoz jutni. Ide mindig hazajön, szeretettel fogadják és maga is tisztelettel, szeretettel érkezik a jószolisokhoz. Úgy véli, városunk legfontosabb eseményei közé tartozik ez a gála, személyes kedvence pedig a karácsonyi ünnepség, amikor nehéz száraz szemmel távozni a fiataloktól. Kiemelte, hogy ahogy eddig is, ezután is számíthat az otthon az önkormányzat támogatására, hiszen a fogyatékosság nemcsak az érintett családok magánügye, nem is csak az államé, hanem a mi egész közösségünké.

A gálán a legkülönbözőbb műfajokban mutatkoztak meg a fiatalok. Minden évben lenyűgözik a közönséget. Hiába látja valaki őket évről évre, mindig rácsodálkozik, hogy szó sincs arról, hogy ezek az emberek az élet valamennyi területén korlátozottak. Ellenkezőleg, hiszen a zene, akár klasszikus, pop vagy a rock, a tánc, a mozgás felszabadítja, örömmel tölti el őket. Hallhattuk a Kék hangokat, a Ritmus kórust, táncoltak Szerecz Róberttel, előadtak egy humoros magyar népmesét, jelnyelvi kíséret mellett adtak elő egy szívhez szóló dalt, mindezt az otthon dolgozói, több tucat önkéntes és számos helyi iskolából érkező, közösségi szolgálatot teljesítő diák segítségével.

Az előző évhez hasonlóan most is volt egy musicalrészlet, ami abszolút levette a lábáról a közönséget. Csadi Zoltán színművész segítségével a Twist Olivérből állt össze egy zenés-táncos jelenet. Nem volt néző, akit ne érintett volna meg a péntek délelőtt…