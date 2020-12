Mit várhatunk felhasználóként az Adobe Creative Cloud 2020 fejlesztéseitől?

Nagy hírként szolgált nemrégiben a bejelentés, miszerint elérhetővé válik a teljesen megújult Adobe Creative Cloud 2020. Ennek örömére nem is lehetett kérdés, hogy külön bejegyzés keretei között megyünk bele részletesen a szoftver által kínált újdongásokba és izgalmas funkciókba.

Az Adobe Spark használatában rejlő komoly potenciál

Az Adobe Spark kapcsán már eleve az is komolyabb hozzáadott értékkel bír, hogy a funkció fejlett webes felületen, illetve okoskészülékekről használható applikáció formájában is elérhető. Nagy előnye továbbá, hogy segítségével ingyenesen készíthetünk közösségi minőségi grafikákat, kifogástalan weblapokat, illetve stúdióminőségű rövid videókat.

Az Adobe Spark minden bizonnyal a kreatív szakemberek kedvenc helye lesz, akik egy-egy projekten belül még több hozzáadott értéket tudnak majd előállítani. Különösen annak fényében, hogy a funkció segítségével megoszthatják majd a legfontosabb anyagokat a kollégáikkal.

Hatékony projektmenedzsment a felhőben, az Adobe Creative Cloud 2020 segítségével

Amikor egy-egy projekt minél hatékonyabb menedzselése jön szóba, akkor a különféle dokumentumok megosztása kulcsfontosságú kérdésnek számít. Ezt tökéletesen ismerték fel az Adobe Creative Cloud 2020 fejlesztése kapcsán is, úgyhogy a megújult szoftver ebben is komoly segítséget jelent.

Vagyis példának okáért Photoshopban, Illustratorban és a Fresco-ban adott a lehetőség, hogy egészen könnyedén meg tudjuk osztani a felhőalapú dokumentumainkat. Vagyis a projektben résztvevők így nemcsak megtekinthetik az elvégzett munka aktuális státuszát.

Ezenfelül tetszés szerint megjegyzéseket is fűzhetnek minden egyes felhőbe töltött dokumentumhoz. Sőt, az Adobe Creative Cloud 2020 használatán keresztül a következő évben már az is lehetségessé válik, hogy tetszés szerint a szerkesztés is zökkenőmentesen menjen.

Livestreaming és Lightroom az Adobe Creative Cloud 2020 által

Az Adobe Creative Cloud 2020 egyfajta kifogástalan műhelyként segít abban, hogy a legjobbaktól tanuljunk. Vagyis több ezernyi videóformátumú anyag áll majd rendelkezésre, hogy a legmagasabb színvonalon dolgozó szakemberektől tudjuk ellesni a fontosabb praktikákat menet közben.

Az úgynevezett Lightroom pedig leginkább a kapcsolódás, a közösségi élmény elsődleges platformja lehet az Adobe Creative Cloud 2020 szoftverén belül. A Lightroom ugyanis lehetőséget kínál arra, hogy bármikor kapcsolatba tudjunk lépni a hozzánk hasonló területen dolgozókkal.

Vagyis a funkció segíthet kibővíteni a horizontunkat, sokkal többet tanulhatunk meg rövidebb idő alatt, és tényleg a profiktól leshetjük el a szakma fortélyait. Nem csoda, hogy alig várjuk már az Adobe Creative Cloud 2020 használatát.