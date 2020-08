Mit tehetünk akkor, ha leégtünk a napon?

Bőven a nyár közepén túl biztosan sokunk túljutott már az első, naptól való leégésen. Mit tehetünk akkor, ha már megtörtént a „baj”, hámlik vagy fáj a bőrünk?

A fentebb említett tüneteken kívül más típusú problémával is találkozhatunk, s egészen komoly egészségügyi kihatásai is lehetnek a túlzott napozásnak. Ilyen például a szédülés, a hányinger vagy a hidegrázás. Durvább tünetek közé sorolható a felhólyagosodott bőr, erős fejfájás, láz, de akár tarkómerevséggel is találkozhatunk. – Írja a feol.hu.

Mindezt megelőzhetjük, ha 11 és 15 óra között nem tartózkodunk napon, ekkor ugyanis a legnagyobb az UV-sugárzás, mely hosszabb időn át hámrétegünkkel érintkezve bőrrákot is okozhat.

Ha már megtörtént a baj, lehetőség szerint húzódjunk árnyékos helyre, valamint a leégett bőrfelületet nedves borogatással, hideg vízzel hűtsük. Ha ez sem segít, akár fájdalomcsillapítót is bevehetünk, de a hámlasztást elősegítő, nyugtató kenőcsök is sokat tudnak segíteni. Előfordulhat, hogy orvos segítségét is igénybe kell vennünk, ha elviselhetetlen a fájdalom, vagy komolyabb bőrégést szenvedtünk. Kisgyermekek vagy csecsemők sérülése esetén azonnal orvos segítségét kérjük!

Számtalan tévhit terjeng, hogy mivel tudjuk akár „házilag” is enyhíteni a tüneteket.

Biztosan sokan hallottuk már, hogy az ilyen napleégésre jó, ha tejfölt, vajat, mézet, tejet, zsírt, paradicsomot vagy joghurtot teszünk, ezeket azonban inkább kerüljük, a leégett bőr ugyanis teljesen máshogy reagálhat ilyen esetben, a véráramba jutva ezek komolyabb betegségeket is okozhatnak, így használatukat az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. közleménye sem ajánlja.

Ugyanez igaz a jégkockára vagy fagyasztott csomagokra – ezek szintén „házi” megoldásoknak bizonyulnak, de zúzódás, rándulás esetén tűnhet jó megoldásnak, a leégett bőrre ugyanúgy nem ajánlatosak ezek sem.