Miska huszár karanténban

Pákozd/Dunaújváros

A Fe­jér Megyei Hírlap szerint nemcsak a különös megfogalmazású tábla, de a Miska huszár köré épített kerítés is felkeltette a látogatók figyelmét. Pedig az előbbi már egy éve ott van, noha semmi köze a szobor tulajdonosához – olvashattuk.

Miska huszár körül láthatóan továbbra is zajlik az élet: ezt nem csak a már említett különös feliratú tábla jelzi, amely azt írja: „Figyelem. A szobor nem emlékmű! Magánember magánszobra, magánterületen! A környék lakóövezet! Aki nem megfelelően viselkedik, és zavarja a környék életét, azzal szemben rendőri és jogi úton fellépünk!”

A tábla a közelmúltban átkerült a szomszédos mezőgazdasági területre, mivel kerítést épített a szobor köré az új tulajdonos, a Velencei-tavi Kistérségért Alapítvány. Kazai Viktor elnök azonban azt mondja: sosem zárták le a kapukat, az valaki másnak a műve. A tábla kihelyezését – a lap információja szerint – magára vállalta az egyik helyi lakos, aki társlapunknak írásban megerősítette:

„A figyelmeztető tábla kihelyezését én kezdeményeztem a környék összes lakosának teljes egyetértésével és együttműködésével. Azért vált szükségessé a védelmem, védelmünk érdekében, mert Vlaszák úr (Vlaszák Mihály a Miska huszár megálmodója – a szerk.) többszöri írásbeli és szóbeli felszólításunk ellenére sem volt hajlandó közölni az ország lakosságával, hogy mi is ez a szobor.”

Majd pedig állítja: „A tábla kihelyezése óta a minket ért atrocitások legalább a felére csökkentek, mert sokan tudják, hogy mit jelent a magánterület…” Az intézkedő lakó nem ismeretlen a látogatók előtt, számos történetről beszámoltak a turisták, amikor elzavarták őket onnan.

Az új tulajdonos már korábban is előrevetítette: látogatóközpontot építenek a huszár mellé, és szabályozzák a látogathatóságot. Ennek első lépése volt a kerítés, de úgy látszik, valaki nagyon türelmetlen, és birtokháborítást kockáztatva önkényesen lezárta más területét. Kardos Ádám polgármester is tud az esetekről, a rendőrség pedig „visszajáró vendég” a helyszínen. A polgármester azt mondja: látható, hogy a tulajdonos megkezdte a fejlesztést, de ez nem megy olyan gyorsan. – A közműcsatlakozáshoz tőlünk szükséges hozzájárulásokat megkérték. A telek közművesítése tehát elkezdődött – mondja, s hozzáteszi: szívesen segítenek akár kamerák telepítésével, akár azzal, hogy ha látogatási időt szab meg a tulajdonos, akkor gondoskodnak a kapu napi nyitásáról, zárásáról. Ilyen tábla pedig már készül – tudta meg társlapunk a tulajdonostól.

Fontos az, hogy méltó környezetben legyen kialakítva a történelmi helyszín

ROHÓ, a Miska huszár alkotója nem örült a mostani helyzetnek. Méltatlannak tartja mindezt, úgy fogalmazott: „kicsit olyan ez, mintha karanténban lenne a katona”. Nem is a katonával van a probléma, hanem a környezettel, a lakókörnyezettel. Elmondta, hogy az eredeti elképzelések szerint oda egy látogatóközpont épülne, amelynek központi szereplője, reklámfigurája a Miska huszár. E szerint ide épülne egy foglalkoztató, egy, a huszárságot, annak korát bemutató kiállítóterem, közművek, büfé és illemhelyek. A területet átvett alapítvány továbbra is ezt szeretné megvalósítani.

Amikor a katona végleges helyét keresték, szóba került Pécs is, a komáromi erőd is, amelyek a huszársággal kapcsolatba hozhatók. Végül így akadtak rá Pákozdon erre a Bogárhalom elnevezésű területre, hiszen a korabeli feljegyzések szerint is ez egy történelmi helyszín, ahol a magyar csapatok az 1848-as szabadságharcban vereséget mértek a Jellasics horvát bán által vezetett seregre, visszavonulásra kényszerítve azt. Ezen a dombon, ahol most a katona van, volt Jellasics vezérkari sátra. Ahol pedig a katonai emlékpark van, ott volt a fiatal magyar sereg állomáshelye. A csata abban a völgyben zajlott, ami e kettő között húzódik. Ennél fontosabb és jobb helyet nem tudtak volna találni a katonának.

Az más dolog, hogy ez hogyan találkozik az ott lakók nyugalmával, békéjével. Ez egy olyan helyzet, amit, ha tetszik, ha nem, meg kell oldani! Ennek érdekében a pákozdi önkormányzat tesz is, hiszen egy olyan kerékpárút kialakítása jöhet szóba, amely elkerüli majd magát a lakóövezetet. Azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy eredetileg a katona szellemi atyja, Vlaszák Mihály szinte egyedül, saját pénzéből finanszírozta a Miska huszár teljes projektjét.

A közelmúltban azonban Vlaszák Mihály az egészet felajánlotta a Velencei-tavi Kistérségért Alapítványnak, amely el is kezdte a munkát, tovább szeretné fejleszteni ezt pályázati pénzekből a pákozdi önkormányzattal együtt.