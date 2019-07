Mindig vannak más világok

Ahogy leülök az ablak melletti székre, a parkolót díszítő fehér törzsű nyárfák között az égre látok. Semmi szakrális nincs a helyben, három fa nyúlik az égbe, számomra mégis különleges erőtérrel bír.

Ezt a csatornát keresem meg gyakorta, mintha bizony így nem képződne fizikai akadály köztem és a mennybolt között. Akár egy levegőnyaláb, vagy egy hurrikán tölcsére, vagy egyenesen az égbe vezető lifthóf. Mindegy is, minek nevezem. Hangolódom az erejére, kapaszkodom belé, érzékeim polipkarjaival magamhoz húzom, megtartom. Elképzelem, mekkora területet ölel körbe a fák lombja, ami az egész környéket árnyékossá teszi, saccolgatom, hány ezer szívalakú, cakkos szélű levélke súrlódik, csapódik egymásnak a szélben, miközben egészen hangos susogássá erősödik a zajuk. Minél több levelet képzelek a kórusba, annál lármásabb a koncert, ahogy a fák fitogtatják erejüket – vélem. Aztán már a laposan, szélesen terjeszkedő gyökerekre gondolok, arra a kiterjedt, mindent átszövő hálózatra, ami a fák lombjánál is terebélyesebb, s ami szüntelen munkálkodással szállítja az életben maradáshoz, növekedéshez a táp­anyagokat. Elképzelem mindezt, s a vastag törzs, a hatalmas lomb, a sok ezernyi levél, és az erős gyökérzet már mind engem erősít – tódul az energia.

Pár perc kell csupán, hogy elteljek, beteljek vele. Olykor – s most is – szükségem van rá, mert csak annyit érzek, hogy nem vagyok oké. Megcsúsztam, vagy elhagytam az egyensúlyom, vagy kibillentem saját magamból. A fene sem tudja. Valami nincs rendben.

Már reggel így kezdődött a nap: alig akart indulni a kocsi. A kereszteződésekben végig piros hullámot fogtam ki, a figyelmem is tompult, sőt egyenesen kicsorbult. Ütemtelen volt az egész nap, ez sokkal jobban kimerített. Nem voltam a helyemen, na.

Ahogy ott ültem az ablak előtti széken, úgy éreztem magam, mint egy leeresztett ráncos léggömb. Kis levegő még maradt benne, s ha marokra fogjuk, ujjaink között még préselhetünk belőle kisebb lufit, de nincs belső feszesség benne, már ereszteni sem tud tovább. Hova lett a levegő belőle? Hova lett az erő és vitalitás belőlem? Ennyire megsínyleném a fárasztó kánikulát? Netán a tisztes koromat? No de a pocsék hangulatomról is az tehet?

Nézek a fák fölött az égre, közben látom, ahogy a széles kerekű, süllyesztett piros sportkocsi nagy lendülettel, de nesztelenül beáll a parkolóba. Előbb egy tűsarok száll ki, aztán jön utána a nő, pár pillanatig hanyagul szétvetett lábbal áll, mint egy divatlapmodell, aztán elindul a kapu felé. Energikusan, nagyokat lép, és minden lépésnél megingatja magát a tűsarkakon. Juj, hogy fájnak majd azok a bütykök harminc év múlva! A lépése nem csupán lépés, hanem alkalom, hogy kijjebb lendítse a csípőjét, hol jobbra, hol balra. A dereka úszik, ahogy a kígyó tekeredik előre. Ennyi bőven elég, hogy néhány évtized múlva majd masszőr dolgozzon az agyonstrapált csontjain. De van még más is! A gerincét mereven tartja, csattogjanak csak a csigolyák, vállát hátraszorítja, a lapockák lapulnak, ez kell, hogy mellei éppen annyira ringjanak, amennyire az izgalmas látvány megkívánja. Ha hanyagul és rugalmasan csak lépkedne, akkor lóbálná a kebleit, mint amikor a tenger hullámai nyaldossák a partot, rendszertelenül, rendezetlenül hol elnyelve, hol felerősítve egymást, így viszont azok úgy rugóznak, tervezetten kis nyolcasokat leírva, ahogy a nagykönyvben meg van írva. Meddig gyakorolhatta! Viszont árad róla az energikusság és a vitalitás.

Megfeledkezem a nyárfákról. Nem szoktam ilyen cinikus lenni, ami azonnal kibök egy kérdést: Mi van, csak nem savanyú a szőlő? Valaha tudtam én is így vonulni (el ne felejtsük: minden vénasszony tudott így vonulni!), ezért tudom, mennyire kimerítő… Fárasztó a szüntelen megfelelés, hogy mindig mindenkinél jobbnak kell lenni. Nézem a nőt, vizsgálgatom magam, a leeresztett, gyűrött lufit, és megkérdezem magamtól: cserélnék-e vele? Egy elnéző mosoly és egy szelíd, de határozott nem a válasz, mert – és sorolnám az érveket, ami normális ember számára nehezen hihető, meg azt a szofisztikus áligazságot (ami persze ostoba ítélkezés így elsőre) – miféle üresség lehet belül, ha mindent kívül hord? Ó, nem, erősítem meg magam, és ettől kicsivel több levegő kerül a lufiba: én már abszolváltam életem nagy projektjeit. Sportkocsi, műköröm, fitnesz sem ér fel azzal, ahogy én megélem a napjaimat, elnézőn-megértőn, humorral, éretten. Vonulás helyett nekem vannak kedves beszélgetéseim magammal és másokkal, műkörmök helyett könyvek, fitnesz helyett lelki béke, sportkocsi helyett belső utazás. Hízik a lufi, már ruganyos, csaknem feszes.

Jó, adjunk még az önbecsülésnek! Nézzünk az égre, csápként keresve az energianyalábot, és közben szívjuk be mélyen a levegőt is, hogy azt felhasználva jó nagyot sóhajtva visszazökkenhessünk a kerékvágásba.

Nézem a nőt, rám pillant. S mit lát? Egy nénit, aki szelíd tekintettel, moccanatlanul nézi a parkot. S mit látok én? Látom a nőben a félénk tinédzser lányt, aki eltitkolta az első tetoválását, látom később, amikor szinte bosszúból mindenkinél csinosabb akart lenni, látom, ahogy győztesként maga alá gyűrte, meghódította a világot. És látom tíz és húsz és harminc évvel idősebbnek, amikor már más világai lesznek, s más dolgok lesznek fontosak. S látom korombeliként, amikor ő is néz majd egy ablakon át a parkra.

Ha összekuszálódnának az idősíkok, egészen formás nyolcasokat írnának le.

