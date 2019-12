Mindig nagyon szeretett baráti társaságokkal főzni és enni is

Dr. Sándor Péter Dunaújváros egyik közismert embere. Évtizedekig volt a Dunai Vasmű komoly beosztású, vezető embere, és nemcsak a dunaújvárosi, hanem az egész magyar motorcsónak-versenyzésnek a meghatározó alakja.

Sándor Péter 2012 óta nyugdíjas, és azóta van egy új hobbija, mondhatjuk azt, szerelme, ami nem más, mint a főzés. Annyira komolyan veszi a dolgot, hogy a kereskedelmi középiskola felnőttképzésében már másodéves szakács szakon. Az ünnepek alatti beszélgetésünkkor nem kellett nagy fantázia ahhoz, hogy feltegyük az első kérdést: hogy is van ez?

– Mindig szerettem a konyhában sertepertélni, baráti társaságokkal főzni, és természetesen enni is. Tagja vagyok a Pacal Klubnak, ami havonta egyszer összejön, és mindig más készíti a pacalt. Nem akarok szakmázni, de műszaki végzettségem van, és nagyon sokat foglalkoztam az energetikával, például az ISD EMA-Power vezetőjeként. Hogy jön ez ide? Az étel ugyancsak energia, az emberi élet energiája. Az emberi élethez élelmiszer kell, nem virág. Később a Klub Hotelben érdekeltségem volt, akkor még közelebb kerültem a konyhához, a főzéshez, a szakácskodáshoz. Azután nyugdíjasként úgy döntöttem, itt az ideje komolyabban venni az életnek ezt az oldalát. A döntésemet sajnos az is elősegítette, hogy elhunyt a feleségem, tehát kicsit rá is voltam szorulva arra, hogy a konyhában tüsténkedjek.

– Második évét végzi a szakácsképzésben. Mi az, amit ott tanult és a legjobban tudja hasznosítani családi vagy baráti körben, amikor fakanalat vesz a kezébe?

– Nagyon sok érdekes dolgot hallok, lesek el a gyakorlati oktatásokon, remek oktatók segítenek abban, hogy fejlődjek. Itthon aztán sutyiban sok mindent kipróbálok.

– Ilyen „hatalmas” tudással a háta mögött, mi került karácsonykor a családi asztalra?

– Huszonegyen ültük körbe az ünnepi asztalt, így a feladatok is eloszlottak. A fő csapásvonalak: a fiam készítette a káposztás ételeket, a lányom a tiramisut, a sógorom pedig a palacsinta-felelős, viszont az én privilégiumom a marhalábszárpörkölt. Ezt az ételt nem ronthatom el, mert nem vagyok babonás, ezért Rejtő Jenő egyik hősével, Fülig Jimmyvel egyetértek, aki a Piszkos Fred közbelép című regényben mindenki számára megfontolandó bölcsességgel ruházta fel az olvasót: „Én nem vagyok babonás, és nem hiszek a badarságokban, mert aki minden hétfőn hármat köp kelet felé egy barna kavicsra, azt nem érheti megrontás.”