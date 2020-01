Mindig jó, ha van otthon sütőpapír

A sütésen kívül a sütőpapír a csapok tisztításához is jól jön. Nemcsak a szennyeződést távolítja el, ha áttörli vele a krómfelületeket, hanem közben felvisz rájuk egy viaszos réteget is, így az ujjnyomok és a vízcseppek sokkal nehezebben fogják tudni beszennyezni. A sütőpapír viaszos rétege vasaláskor is hasznosítható. Ha átdörzsöli vele a vasaló talpát, nagyon megkönnyíti a saját dolgát. Meglátja, a vasaló csak úgy suhan majd a ruhán! Öröm lesz a vasalás még akkor is, ha nem ez a kedvenc házimunkája. A fiókok tisztítása sem egyszerű dolog. Itt is jó ötlet lehet, ha segítségül hívja a sütőpapírt.

Bélelje ki vele a problémásabb fiókokat, amelyek alja gyorsabban koszolódik, sokkal könnyebb lesz tisztítania. Egyszerű és nagyszerű megoldás. A gyertyák alá is jól jöhet alátétnek, ha nincs kéznél gyertyatartó. Így nem kell aggódnia, hogy a viasz esetleg rácsöppen a bútorra és nyomot hagy rajta. Ha valamit, például cukrot, lisztet vagy sót átöntene valahova, akkor érdemes tölcsért használnia, hogy ne szóródjon ki. Rögtönzött tölcsért sok mindenből csinálhat, de ha a sütőpapírt választja, akkor nem kell veszteséggel számolnia, hiszen a viaszos réteg miatt semmi sem ragad rá a tölcsér felületére.