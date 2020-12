Mindent a maga idejében

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A napokban vettünk egy konyhai edényt – a borsos ára miatt régóta szemeztünk vele –, egy, már a XIX. században is létező, nagy nevű amerikai cég termékét. Van hozzá egy, a gyógyszergyártókat is megszégyenítő, igen részletes, mindenre kiterjedő kisokos, amiből még azt is megtudhatjuk, hogyan helyezzük a gázlángra a készséget. A fejtágító így kezdődik: távolítson el minden csomagolást! A csomagolás az alábbi: egy nagy doboz, abban egy kartonpapír csomagolás, majd egy fóliacsomagolás, és az edény kellős közepén ott lapul a használati utasítás, amiből már rég meg kellett volna tudnunk, hogy elsőként a csomagolást távolítsuk el.

