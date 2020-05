Reggel elindultam a kávézóba, de amikor megláttam a kirakatüvegen keresztül hogy nyolc rendőr van odabent, elment a kedvem. Valószínüleg rutin ellenőrzést végeztek. Mint ma megtudtam, sokan nem térnek vissza egyhamar dolgozni mert a cégek nem tudják a dolgozók és a kliensek számára garantálni a biztonságot. Sok helyen gondot okoz a légkondi, mert csak megforgatja a zárt térben a levegőt de nem szüri meg, és több hónapos kiesés után nem minden cégnek van arra lehetősége hogy hirtelen lecserélje egy újabb tipusra. A lift használata gondot okoz az irodaházakban, valamint a mosdó és wc helység, ahol nem könnyü garantálni a folyamatos higiéniát, főleg ha kicsi és ablaktalan.

Az olaszok átlag 12-szer mosnak naponta kezet, van aki 20-szor is, az egészség megóvása érdekében. A lakosság egyharmada használ folyékony kézfertőtlenítőt, átlagosan naponta 5-ször. Az első fázisban, vagyis a karantén alatt 89,1%-uk használt szájmaszkot, 7,4%-uk azért nem használta mert ki sem mozdult otthonából. A Nápolyi egyetem matematikusainak számítása szerint a karanénnak (lockdown) és a lakosság felelősségteljes viselkedésének köszönhetően a fertőzések száma 46%-kal lett kevesebb, és az elhalálozottak száma is a duplája lehetne ha nem tartottották volna be a szabályokat.

Mindenki másképp élte meg a karantént és a járvány gazdasági vonzatát. Az olaszok több mint 90%-a egyetértett a megszorításokkal, de

most hogy az adatok végre javulnak, többen aggódnak anyagi helyzetük miatt mint az egészségükért.

Az elmúlt idöszakban sokat szereplő egészségügyi miniszterhelyettest sokan hibáztatják, többször halálosan megfenyegették névtelenül, ezért testőröket kapott, és megindult a nyomozás.

A kormány ma esti adatai szerint a jelenleg fertőzöttek száma összesen 55300, az elmúlt

huszonnégy órában 397 az új fertőzött, közülük 159-en Lombardia régióban élnek. 7917-en szorulnak jelenleg kórházi kezelésre, 521 beteget az intenzív osztályon kezelnek, és 44504-en orvos által elrendelt házi karanténban vannak.

Eddig 144658-en gyógyultak, közülük ma 2677-en.

Az elhalálozottak száma 32955, közülük ma 78-en hunytak el.

Az eddig megfertőződöttek (jelenleg fertőzöttek + gyógyultak + elhunytak) száma 230555.

Az eddig elvégzett korona vírus tesztek száma 3539927 (összesen 2253252 személyt teszteltek, volt akit többször).

A mai napon összesen 57674 tesztet végeztek (covid betegek, gyógyultak és covid gyanúsak összesen), a teszt megközelítőleg 0,7%-os eredményt mutatott, átlagosan minden 145,3 tesztböl 1 lett pozitív.

33944 személyt ma teszteltek elöször (így let 397 pozitív), ez 1,2%, ez azt jelenti hogy minden 86 tesztböl 1 lett pozitiv.

Az elmúlt huszonnégy órában a fertőzések száma 0,2%-kal emelkedett.

Az eredmények folyamatosan javulnak, a lakosság egyre bátrabban mozog. Ma felvetetődött hogy Lombardia régió a járvány értékeitöl függően továbbra is zárva maradhat június 3. után egy-két hétig, ezt péntekig megtudjuk.

A legutolsó felmérések szerint az olaszok 48%-a nem fog a nyaralni anyagi helyzete miatt, 23%-a lemond az előre betervezett nagyobb beruházásokról (autó, ingatlan, háztartási gépek). A családok több mint fele még nem tervezett nyári programot. A strandok befogadóképességének csökkentése miatt sokan félnek hogy eljutnak a tengerpartra, de nem jutnak be a strandra helyhiány, vagy a magas árak miatt. A szabadstrandokon is kötelező lesz a foglalás hogy be lehessen tartani a biztonsági távolságot, így oda sem fog mindenki bejutni.

Az olaszok 52,8%-a feketének látja családja jövőjét, és 67,5%-a Olaszország jövőjét, a többiek (köztük én is) szerencsére bíznak benne hogy viszonylag hamar sikerül talpraállunk.