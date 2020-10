Minden őszi hónapra akad fontos feladat az udvaron

Legtöbbünknek az idei nyár nem a nagy jövés-menésről szólt, éppen ezért nyugodt szívvel ajánljuk bárkinek, hogy vesse bele magát a kerti munkákba – épp itt van az ideje! Az aktív pihenés jegyében most meg tudjuk alapozni kertünk vagy veteményesünk következő hónapjait, hogy minden növény számára a lehető legkönnyebben menjen a telelés.

Az egyik megkerülhetetlen őszi feladat a virághagymák elültetése, olvasható a veol.hu-n. Ezt semmiképp sem szabad elodázni, hiszen csak így lesz elegendő idejük tavaszra előbújniuk. Tulajdonképpen nincs is ebben semmilyen különös furfang, ha követjük a virághagymák csomagolásán feltüntetett információkat, figyelemmel vagyunk a víz- és fényigényükre, akkor minden gördülékenyen fog menni!

Sokan nem veszik figyelembe, hogy a talaj minőségére is legalább annyi gondot kell fordítani, mint bármi másra a kertben. Sajnos nem elég csak műtrágyázni, hiszen a növények elég gyorsan felhasználják az így rendelkezésükre álló tápanyagokat, a talaj szerkezetét viszont nem érinti egy ilyen változás. Érdemes tehát az átfogó talajjavítást szem előtt tartani: szerves, érett trágyát használni, kerti komposztot vagy korhadt leveleket, ezekből az anyagokból készítik a mikroorganizmusok az értékes humuszt, ami hosszú távon is biztosítja a tápanyagellátást. Minél korábban megtesszük ezt, annál több ideje lesz a tápanyagoknak egyenletesen eloszlani a földben.

A harmadik, kora őszi feladat az évelők visszavágása, mivel ilyenkorra ezek a növények elgyengülnek, száradásnak indulnak, ekkor célszerű őket szinte a földig visszavágni, hogy tavasszal újra szárba szökkenhessenek. Hasonló elv szerint az egynyáriak kiszedése is kora őszi munka, a felszabadult helyre pedig ültethetünk újabb, akár kétnyári növényeket. Ha pedig a megüresedett helyekre nem a szemnek, hanem a gyomornak kedves növényeket szeretnénk ültetni, akkor van pár olyan haszonnövény, amiknek a szeptember vége, október eleje a tökéletes időzítés: ilyen a sóska, retek, saláta, spenót, mák.

Ahogyan a természet is kezd nyugovóra térni, úgy októberre is már kevesebb teendő marad a kertben. Ha a korábbi hetekben letudtuk az érzékenyebb növények gondozását, ültetését, akkor a nagyobb feladatok közül már csak a fák és bokrok ültetése marad hátra. Ilyenkor a talaj hőfoka a napközbeni melegek miatt alkalmas arra, hogy a gyökerek kellőképpen kifejlődjenek – természetesen ebben az esetben is törekedjünk arra, hogy az altalaj laza legyen, illetve gazdag, tápanyagban dús helyre kerüljenek. A meglévő fák és bokrok visszametszése is elengedhetetlen, főleg akkor, ha megbetegedett, sérült vagy elhalt ágakat látunk. Ha viszont a bokrok túlságosan tömöttnek hatnak, akkor elgondolkozhatunk a ritkításon, hiszen ez hosszú távon előnyére fog válni, mivel így a középső részek is elegendő fényt és levegőt kapnak majd. A gondozás előtt mindenképp tájékozódjunk arról, hogy melyik típusnak milyen konkrét igényei vannak!