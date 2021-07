Elárverezi a Bonhams londoni aukciós ház azt a sárga Aston Martint, amelyet Roger Moore vezetett a Minden lében két kanál című televíziós sorozatban – írták a lapok néhány esztendeje.

Az 1970-ben gyártott jármű értékét 350–550 ezer font (131,1–206,1 millió forint) közötti összegre becsülték akkoriban. Az autót Roger Moore sorozatbéli karakterének, Brett Sinclair angol arisztokratának az ízlésére szabták. A bahamasárga Aston Martin a széria másik főszereplőjének, Tony Curtis karakterének Ferrarijával együtt a 24 részes sorozat szimbólumává vált. A filmsorozat világszerte nagy népszerűségnek örvendett, és akkor ért véget, amikor Roger Moore elvállalta az első James Bond-szerepét.

A televíziós filmsorozatot idehaza először a Magyar Televízió mutatta be igen hamar, 1972 elején. Roger Moore-t Láng József, Tony Curtist pedig Sztankay István szinkronizálta. A film humorának egyik forrása az ellentét Brett angol főúri kiejtése, illetve kimért, szertartásos viselkedése, valamint Daniel laza amerikai stílusa, közönséges bronxi akcentusa között.

A világszerte Tony Curtisként ismert filmcsillag eredetileg Bernard Schwartz néven született New Yorkban, 1925. június 3-án. Családja Mátészalkáról származik, ahonnan New Yorkba emigráltak szülei. Amikor Tony 1943-ban 18 éves lett, bevonult a haditengerészethez, majd a háború után színészként folytatta pályafutását. A színészkedésen kívül a lovaglás és a vívás érdekelte. Karrierje kezdetén vette fel a Tony Curtis nevet.

Olyan filmekben láthattuk, mint A tolvaj hercege, vagy az Ali baba fia. A kosztümös filmekben való szereplését lecserélte a romantikus filmekre. A Trapéz című szerelmi történetben fiatal artistát alakított Gina Lollobrigida és Burt Lancaster oldalán. Komolyabb kihívást jelentett számára A siker édes illata című filmben játszott újságíró szerepe, amelyben ugyancsak Burt Lancaster partnereként láthattuk. Oscarra jelölt alakítását követhetjük nyomon A megbilincseltek című filmben, amiben Sydney Poitier-vel szökésben lévő rabokat alakítottak. Marilyn Monroe és Jack Lemmon partnereként a Van, aki forrón szereti című világsikerben sármos szaxofonost játszott.

Remek humora miatt főként vígjátékokban szerepelt, de a komolyabb hangvételű Spartacusban is helytállt, bizonyítva, hogy sokkal többre képes, és így volt ez A bostoni fojtogató sorozatgyilkosaként is. A televízió aranykorában, az 1970-es évek elején Roger Moore társaként a The Persuaders című – a fentebb említett, Minden lében két kanál címmel futó sorozatban láthattuk. Később felbukkant az Ilyen a bokszban, illetve a Vérdíj 2. – A nagy robbanás című filmben, valamint további tévésorozatokban is, mint a Lois és Clark: Superman legújabb kalandjai, vagy a CSI: A helyszínelők.

Tony Curtis notórius nőcsábászként vált ismertté. Gyakorta új feleséggel mosolygott vissza ránk az újságok címlapjáról. Magyar származására büszke volt. Először 1996-ban járt nálunk, részt vett a Magyar Filmesek Első Világtalálkozóján. Magyarországot reklámozó filmspotban házigazdaként szerepelt. Alapítványt hozott létre a Dohány utcai zsinagóga felújításának támogatására.

A filmezést később lecserélte a festészetre. 2009-ben jelent meg önéletrajzi kötete, a Hollywood hercege, amelyet a 16. Nemzetközi Könyvfesztiválon, Budapesten, a Millenáris Parkban dedikált. Nevadai otthonában, 85 évesen, álmában érte a halál.