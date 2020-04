Minden kapható ma is a piacon, csak a mosoly lett hiánycikk

Fölösleges figyelmeztetni, hogy tisztes távolba pakolják portékáikat az árusok, s hogy egyszerre csak kétszáz vevő lehet a standok között, meg álljunk messzire egymástól. Tán húszan ha vagyunk, a termelők sincsenek sokkal többen, jócskán foghíjasok a standok, és nem tapossuk egymás sarkát, mint régen. A kínálatra nem lehet panasz, olyan csodaszép a portéka mindenütt, hogy vennénk-vinnénk – csak az árak! Azt gondolnám, ha kevés a vevő, akkor keresik a kegyeinket, olcsóbban adják az árut, de nem. Sőt, drágább minden, mint egy hete, egy hónapja, egy éve volt.

Nincs gond idén a húsvét kellékeivel. Szép a tojás, 35–45 forint darabja, a sonkák pedig olyan kívánatosan kellették magukat az illatukkal, hogy muszáj volt vennem egy méretes csülköt 2500 forintos kilónkénti áron. Ugyanott a töpörtyű szédített meg: majdnem 4000 forint kilója (közgazdász legyen a talpán, aki ezt megmagyarázza). Szóval van minden, de drágán.

Miközben végigpásztáztam a sorok között, szokatlan érzésem volt: mintha ez nem az a piac lenne, ahová járni szoktam. Nem viccelődnek egymással a kofák, nem évődik kuncsaftjával a mézesember, nincs harsány kacagás onnan a savanyúságos felől. Nem látok mosolyt, mert mindenki maszkot visel, és nem ácsorognak pletykálni kicsit. Mindenki szaporán bevásárol, nem tapogat-lapogat, veszi, viszi, jónapot – ámulok.

– Nem gondótuk vóna soha, hogy ezt a csúfságot megéljük! – háborog egy őszes hajú aprócska asszonyság, miközben a cékláit pakolgatja. – Nem is gyüttem vón’, de muszáj árulni valamit, hogy enni tudjunk – igazít egyet dacosan a zöld maszkján.

Mellette a nárciszokat és jácintokat rendezgeti egy fiatalasszony, forgatja így meg úgy, mintha nem lenne mindegy, merre illatozzon. Veszek egy-egy csokrot 250 forintért, ez a nap legjobb üzletének bizonyult. Idén nem jönnek rokonok, nem várunk locsolókat sem, de becsempészek majd egy kis tavaszt az otthonunkba. Mennyivel könnyebb túlélni a bizonytalansággal, félelemmel, tehetetlenséggel terhes napokat, ha az asztalon ott pompázik a virág!

Senki nem látja, ahogy a maszkomba dünnyögöm: emberek, holnapután nagypéntek, a kereszthalál napja. De aztán… ünnepelhetjük – hamarosan! – a feltámadást.

Ha nem látom, el sem hiszem

Ha nem látom, szavamra mondom, el sem hiszem, hogy egy helyütt 550 forintért kínálták a burgonya kilóját (nem is merem lekrumplizni…). A répa és zöldség nagy szórásban 250 forinttól 800-ig kóstál, a karfiol kilója 800 forint, a kelkáposzta 450 forintért kapható. Az ősszel még 900-ért kínált (és már akkor is borsos árúnak tartott!) fürtös koktélparadicsom most 2000 forintba kerül… Ilyenkor éri meg átballagni a nem messze lévő nagy­áruházba, ahol „valódi marokkóit” vehetünk fele ennyiért. A savanyú káposzta kilója rendületlenül hatszáz forint, a saláta darabja, az újhagyma, retek csomója is 200–300 forint között mozog.