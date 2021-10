Minden harmadik kiskert eladó, de nem talál gazdát

A pandémia alatt a városban lakók viselték a legnehezebben a bezártságot, a kertes házban lakóknak annyi könnyebbségük volt, hogy a kertjükben bármikor szabad levegőn lehettek. Ebből gyökerezik a tendencia, amelyet az ingatlaneladással foglalkozó szakemberek tapasztalnak: a városi lakásokba hónapokig beszorult emberek, családok kertkapcsolatos házakat keresnek új otthonuknak.

A kiköltözési hullám nemcsak Budapestre jellemző, hanem szinte kivétel nélkül az ország többi nagyvárosára is. Nem kell a fővárosig sem elmennünk, a Duna House felmérése alapján elég megyeszékhelyünkig, Székesfehérvárig kitekinteni. A támogatások (falusi csok, csok, babaváró, áfa-visszatérítés) és a koronavírus hatásai együtt jelentősen átalakították a korábbi városbarát fogyasztói magatartást: aki tud, az szabadulna is a nagyvárosi forgatagtól, a bezártságtól. Egy jó hitellel pedig sokan akár már a 0-ról indulva is belevágnak a házvásárlásba. Amíg korábban a városhoz legközelebb lévő települést részesítették előnyben, addig most már sokkal messzebbre is hajlandóak költözni az emberek.

Az elmúlt két évben – amióta megjelent a piacon a babaváró – 70 százalékkal megemelkedtek az árak, nem csak az agglomerációban, de közel ekkora mértékben a városban is. Ettől függetlenül nemcsak az új, hanem a felújítandó házak felé is nyitottabbak a vevők, hiszen az állami támogatások révén nagyobb a vállalkozó kedv a felújításra is.

Nálunk viszont más a helyzet. Dunaújvárosban és térségében messze elmarad az országos átlagtól a kiköltözési kedv. Ordas István, aki szakértője az ingatlan-értékesítésnek, mindenekelőtt visszakanyarodik a régi időköz, a munkásvárosi léthez, amelyhez egykor hozzá tartozott, hogy a környező településeken volt kiskertje a városi embernek, ahova kijárt hétvégeken, szabadság alatt. Tele vannak a községek kertes övezettel, ahol mostanság minden második, harmadik ingatlantól szabadulni szeretnének a gazdái. A tulajdonosok kiöregedtek vagy meghaltak, a fiataloknak pedig nincs kedvük ahhoz, hogy kertműveléssel töltsék a szabadidejüket, szabadulni próbálnak a megörökölt telektől, a házépítésre alkalmatlan nadrágszíj-parcelláktól, ám azok nem kellenek senkinek. Az építkezés nagyon megdrágult, a kőművesek, burkolók, ácsok ugyanannyit akarnak keresni itthon, mint a külföldön dolgozó társaik, megkérik az árát a szakmunkának. Ordas István szerint az építkezés négyzetméterára 500 ezer forint, ami azt jelenti, hogy a nem túl nagy, 100 négyzetméteres ház 50 millió forintba is benne van, mire elkészül, és ebben a parkosítás, kerítésépítés még benne sincs. Rácalmáson nyolc-, Nagyvenyimen hatmillió forint az építési telek, Dunaújvárosban 16 millió, de nem is igen van. A drágulás sokaknak szegte a költözési kedvét, ám ettől függetlenül tapasztalat, hogy a gyermekes házaspárok a városhoz közelebb lévő településeket részesítik előnyben, amíg a gyermek nélküliek esetében a távolság nem kizáró ok.