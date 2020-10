Az ősz sokunk szerint a legszebb hónap. Gyönyörű színeivel, ízeivel és itt a régióban párját ritkító rendezvényeivel rászolgál az évszak a rajongásra.

A rácalmási tökfesztivál mára már a hagyományos jelzőt rég kinőtte. Mert a rácalmásiak olyan kultikus rendezvényt hoztak létre, amelyért már évek óta megéri minden ősszel messze földről is a kisvárosba zarándokolni.

A fesztiválszezon végére időzített őszi esemény okosan megtervezett sikeres attrakció, kiemelkedő kulturális lehetőségekkel, ahol minden a tökökről szól. A rácalmási lakosságnak az összetartozást erősítő tevékenység is, hiszen mindnyájan kapcsolódnak valahogy a tökfesztiválhoz. Sokan készülnek tökből készült alkotásokkal, de mindenképp fix program a családoknak a tökfesztiválos hétvége. Idén sajnos a koronavírus közbeszólt, és a fertőzés veszélyét elkerülve nem tartották meg a rendezvényt.

Azért idén is voltak tökszobrok, és ahogy lapunk hasábjain is olvashatták Horváth Balázs, a rácalmási óriástök-növesztő idén is készült az őszi megmérettetésre, a tökkirályválasztásra a rácalmási tökfesztiválon. De sajnos idén három palántájából csak egy érte meg a felnőttkort, és bár megpróbálta kihozni belőle a maximumot, de a tök növekedése megállt szerény 120-130 kilogrammban. Ez messze elmarad a bajnok méretektől – az óriástök-termesztő szerint. Azonban azt ígérte, hogy jövőre ismét teljes gőzzel készül a 2021-es programokra.

Bár nem termesztőként, de találkozhatunk a rácalmási óriástök-növesztővel Martonvásáron. Ahol a Tök jó hét várja az érdeklődőket október 3-tól 11-ig. A földink, Horváth Balázs ezúttal a tökmérő versenyen október 10-én tökös bíróként vesz majd részt.

De a tökszemlén kívül is rengeteg tök jó programra számíthat a Martonvásárra látogató. A magunk fajta gasztroturistáknak a „tökéletes” ételek nagyon csábítóan hangoznak, ígérnek tökössüti-készítést, nyitott főzdék napját és regisztrációhoz kötött sörkóstolót is. A helyszínen egész héten megtekinthetőek a martonvásári Brunszvik-kastélyban az óriástökmérő versenyen részt vevő versenyzöldségek, amelyekkel szelfizni is lehet.

A jövő szombaton érdemes családosan is ellátogatni a Tök jó hétre, mert felnőtt és gyermek kézműves-foglalkozások, népi játszótér, nyomozós játék is lesz a „TÖKéletes bűntény felderítésére”, hogy megtalálják végül, hogy „Ki lopta el az óriástököt?”. A Fito Horm Országos Óriás Tökmérő Verseny eredményhirdetése is hangulatosnak ígérkezik, ugyanis a Martonvásári Fúvószenekar fog majd közreműködni. Aki szeretne belelátni az óriástök-növesztés rejtelmeibe annak szakértői előadást ígér majd Keszler László többszörös tökkirály valamint a rácalmási Horváth Balázs.