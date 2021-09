Mi újság a Pannon Polgárőrségnél?

Dunaújvárosban a Pannon Polgárőrség sokat segített a Covid idején az időseknek. Bevásároltak nekik, kiváltották a gyógyszereiket. Most, az iskolakezdéskor segítik a forgalmat irányítani, katasztrófavédelmi gyakorlaton vesznek részt, mindig van mit tenni.

Ezt ne hagyja ki! Nagy jelentőséggel bír a látogatás: bemutatjuk a diplomáciai hátteret

Salpauerné Varga Éva, a szervezet titkára elmondta, hogy most már megszokták az autósok és a gyerekek is a jelenlétüket, odafigyelnek a közlekedésre. Az autósok lassítanak a zebránál, ha jönnek a gyerekek megállnak, nem türelmetlenkednek. A gyerekeknél is kellett pár nap, mire megszokták az új helyzetet. Elmondtuk nekik, hogy mennyire balesetveszélyes kerékpárral, gördeszkával, rollerrel áthajtani a zebrán. Megtanulták, hogy a zebra előtt felveszik ezeket és átsétálnak biztonságosan.

Elmondta még, hogy Daruszentmiklóson részt vettek a Járási Mentőcsoportok Nemzeti Újra Minősítő Gyakorlatán, ahol eltűnt személy keresésében, viharkár mentesítésben, árvízvédelmi tevékenységben vettek részt.

Fontosnak tartott még egy dolgot megemlíteni. Pár évvel ezelőtt rászoruló családoknak gyűjtötték össze a mások által nem használt számítógépeket. Ezeket Sárosi Antal segítségével felújították, aki vállalta még az ingyenes szervízelését is az informatikai eszközöknek. Az önzetlen szakember most segítségre szorul. Több betegséggel küzd. Mélyvénás trombózis miatt az egyik lábát aputálták comb középtől, de a rákkal is meggyűlt a baja. Több műtét után, most reménykedik, hogy rendbe jön. Egy kedves, segítőkész embert ismertünk meg benne, azonban a műláb sokba kerül ezért most neki lenne segítségre szüksége. További információt Salpauerné ad a +3670 677 6260-as telefonszámon.