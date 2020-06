Mi minden készülhet raklapból?

A felületkezelést követően számos eszközt és használati tárgyat készíthetünk raklapokból. Ezek a bútorok nemcsak egyediek, de környezetbarátak is.

Évek óta része a bútortrendeknek a raklap és az abból készülő darabok. Ennek okát nehéz lenne meghatározni. Egyrészt masszív, időtálló darabok készülhetnek, másrészt teljes mértékben a saját igényünkre, egyéniségünkre szabhatjuk otthonunk ezen darabjait. Mindemellett akár saját magunk is elkészíthetjük a funkcionális vagy dekorációs elemeket, melyek a pénztárcánkat is kímélik.

Először érdemes végiggondolni, hogy mit szeretnénk készíteni, illetve azt, hogy kül- vagy beltérre szánjuk. Aki még sosem foglalkozott ilyesmivel, annak nem érdemes rögtön a lakás teljes bútorzatát raklapos megoldásra cserélni, ugyanis a hibalehetőségek mellett azzal is számolni kell, hogy ezek a darabok nagy mennyiségben könnyen raktárszerűvé változtathatják az életteret.

A beszerzést illetően rengeteg lehetőségünk van. Első körben érdemes körbekérdezni az ismerősöket, és böngészni az adok-veszek oldalakat, így szinte biztosan könnyen és olcsón hozzájuthatunk a szükséges faanyaghoz. Emellett a tüzépeken is nézelődhetünk. Vásárlás előtt azonban érdemes átnézni a raklapokat, ugyanis a sérült, repedezett, szennyezett, penészes faanyagok kezelése sok plusz munkával járhat, ráadásul a tartósságuk is megkérdőjelezhető. A jó minőségű alapanyag ebben az esetben is nagyon fontos.

A beszerzést követően az előkészítő fázis következik, amely során a csiszolópapír gyakorlatilag elengedhetetlen. Ez minden bizonnyal sok időt vesz igénybe, ám ennél a folyamatnál nem érdemes kapkodni. Fontos, hogy a fa teljes felületét és minden szegletét simává varázsoljuk, ellenkező esetben ugyanis a későbbi festés ellenére is szálkásodni fog a raklap. Emellett a smirglizéssel a szennyeződések nagy részét is eltávolíthatjuk.

Ezután következhet a felületkezelés. Ez nem törvényszerűen szükséges lépés, hiszen akár natúr mivoltában is remekül mutat. Egyébiránt pácolhatjuk, lakkozhatjuk és akár kedvünk szerint festhetjük, színezhetjük is. Utóbbi esetén érdemes tartós megoldásban gondolkodni, válasszunk mosható felületképző anyagot. A zománcfesték például azért is remek választás, mert jól fed és gyorsan szárad. Emellett víz- és napálló, valamint késlelteti a fafelületek korhadását.

Ha a raklapokat egymáshoz szeretnénk rögzíteni, szükségünk lesz néhány szögre, fatiplire, fúróra. Komolyabb, nagyobb bútorok építése esetén nem árthat egy ügyes kezű ismerős vagy egy hobbiasztalos bevonása, már csak azért is, mivel a kész művet nem lesz olyan egyszerű mozgatni, így elkél a se

gítő kéz. Arra érdemes előre felkészülni, hogy bár a raklapok nagy teherbírásúak és masszívak, valószínűleg nem lesznek örök életűek, hiszen alapvetően nem arra találták ki ezeket, hogy bútorok készüljenek belőlük. Tisztítani korlátozottan lehet, illetve ha ráömlik valamilyen folyadék, az nagy eséllyel foltot hagy. Mindemellett – kihasználtságtól és terheléstől függően – néhány évig biztosan jó

szolgálatot tesznek a saját készítésű bútorok, tartók.

Mi minden készülhet raklapból? Legkönnyebben dohányzóasztalt csinálhatunk. Ehhez nincs szükség másra, mint hogy egymás tetejére rögzítsünk kettő vagy több raklapot attól függően, milyen magas asztalt szeretnénk. Az aljára szerelhetünk görgőket, így mobilis lesz, és a lakás bármely pontjába átguríthatjuk.

Tisztítás és felületkezelés után rögzítsünk egy raklapot függőlegesen a falra. Ezt követően használhatjuk virágtartóként, könyvespolcként, de akár a családi fotók is jól mutatnak rajta. Ha megfordítva szereljük fel, úgy, hogy a hosszabb lécek legyenek a felénk eső oldalon, akkor rögzíthetünk rá akasztókat, így a kabátok, sálak tárolására is tökéletes. Több kisebb kampót is felcsavarozhatunk rá, ez esetben akár a bögrék tárolására is kiválóan alkalmas.

Az egymás mellé rögzített darabokból ágyat készíthetünk, így már csak egy kényelmes matracra lesz szükségünk, és máris kész a hangulatos fekhely. Emellett akár fotelt vagy kanapét is öszszeállíthatunk, a végeredmény pedig garantáltan a saját ízlésünket tükrözi majd.