Mi kerüljön karácsonykor a megterített ünnepi asztalra?

A karácsonyi konyhai készülődést komoly íratlan törvények is szabályozzák, amiktől nem nagyon tanácsos eltérni. A kellemes felelősséggel járó feladatokhoz felkészült és nagy gyakorlattal rendelkező szakértő segítségét kértük.

Tóth István, a dunaföldvári cukrászmester nemcsak a most gyakorolt hivatásának a kiváló ismerője, hanem általános vendéglátós ismeretei miatt is érdemes hallgatni rá, hogy a karácsonyi terítéken mindenki csupa odaillő finomságot találjon magának.

– Az idei karácsonykor valószínűleg el kell maradniuk a nagy létszámú vacsoráknak. Vigyázzunk az adagok mennyiségére?

– Ez nekem is nagy kihívás, hiszen még soha nem sikerült úgy halászlét főznöm, hogy ne jusson belőle a következő napokra is. Ez a most várható tízszemélyes határ vissza kell fogjon bennünket. Eddig mi is egy „rendesebb” karácsonyi ebédnél úgy húszan ültünk az asztalhoz… Nagyon fontos, hogy halból a megszokottnál mindenképpen kevesebbet készítsünk. Általában nyugodtan felezzük el az adagokat, még akkor is, ha az ünnep második napján a helyesen eltárolt maradékokat fogjuk elfogyasztani. Elég sokan fölszisszennek ennél a kérdésnél, de azt gondolom, hogy ez nem „ciki”, másrészt ne töltsük mindhárom napot a konyhában!

– A desszertek?

– A házias jellegű sütemények, amiket karácsonyra szoktak készíteni, például a zserbók, mézes krémesek a bejglik, több napon át is gond nélkül tárolhatók és fogyaszthatók. A krémes sütemények készítése helyett inkább azt javasolom, hogy menjenek el a cukrászdába, és a különböző fajtákból vásároljanak három-négy darabot, mert azokat a szavatossági idejük miatt nem szerencsés több napon át tárolni.

– A Szent Rókus Borlovagrend főpohárnokaként milyen italokat ajánlana? Például aperitifnek pálinkákat?

– Lehetőleg csak azt válasszuk. És hazai készítményeket. Én a gyümölcspálinkáknak vagyok a híve. Persze a nem túlságosan kipréselt törkölyből készültek is a lehetnek kiválóak. Ebben a kategóriában, ha lehet, ragaszkodjunk a régebbi évjáratúakhoz. Azok adják a komplexebb ízélményeket.

– A borokról mi a vélemény?

– Azt gondolom, hogy a mostani időszakban a magyar ember a hazaiakat fogja fogyasztani. Most már itt vannak az üde, friss újborok, kóstoljuk azokat bátran! A karácsony jellegzetes étele a hal, amelynek az elkészítési módja nyomán válasszunk ki a hozzá illő bort! Ebben örök vita van a szakmában. Sokan azt mondják, hogy egy halászléhez fehér bort kell fogyasztani. Szerintem nem föltétlenül, nyugodtan elbír egy rozét, vagy sillert, esetleg egy könnyedebb vöröset. Amennyiben egy ünnepi süllőt vagy egy harcsát sütve, rántva vagy bakonyi módra készítünk el, ahhoz friss fehér borokat kínáljunk.

– És a fröccs?

– Egyre nagyobb kultusza alakult ki az elmúlt évtizedben, főleg a rozék divatba kerülésével. A fehéret és a rozékat nyugodtan fogyasszuk vele, de lehetőleg a klasszikus szódavíz hozzáadásával. A vörösre azt mondom, hogy az istenkísértés lenne…

– A desszertekhez mit fogyasszunk?

– Nyilván a tokaji a zászlóvivője az édes, fehér magyar boroknak. Ma már azonban találkozunk más borvidékekről származó, nagyon szép, kései szüretelésű szőlőből készültekkel is. Közel azokat az élvezeti értékeket tudják, mint egy hegyaljai bor.

– A pezsgőt is ajánlja?

– A kiváló borok után most már a magyar pezsgőkultúra is eljutott a nemzetközi színvonalig. A Garamvári, a Frittmann és a Kreinbacher pincészetek már komoly francia versenyek díjait is elnyerték.

– Mi legyen a mérték? Mikor álljunk le az ivással? Még az énekelés előtt?!

– Úgy látom, hogy az italfogyasztási szokásaink is kulturáltabb irányt vettek föl. Egy-két kivételtől eltekintve mindenki tudja a mértéket. Egy karácsonyi vacsorakor, egy apero mellé fél liter bort egy felnőtt baj nélkül elfogyaszthat. Nagyon fontos, hogy a gyerekek semmiképpen ne igyanak alkoholt!

– És a sörivók?

– Az ő szokásaikat is tiszteletben tartom, de azt a saját ízlésükre hagyom. Mindenesetre nekik is javasolnám a minőségi termékek fogyasztását. A kiválasztását csak a nagy bőség teszi nehézzé.

– Mi a véleménye az alkoholmentes italokról?

– Hasonlóképpen gondolkodok róla, mint sörfogyasztásról. Hatalmas választékban állnak a rendelkezésre, amiben csak a jó ízlés szabhat határokat. Mindenesetre érdemes meggondolni, hogy az ízes magyaros ételek, a remek karácsonyi sütemények és édességek után, vajon szerencsés dolog-e a rostos és energiaitalok, valamint a kólák fogyasztása?! Szerintem nem igazán. A tiszta, ízesítetlen ásványvizek segítik megőrizni az előző finom ízek emlékét.