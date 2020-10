Mészáros Réka halad a céljai felé

Legutóbb márciusban beszélgettünk a Tündérszépek 2020 Fejér megyei döntősével, aki akkor tervek egész hadával várta az év további részét. Aztán jött a koronavírus, és ahogy sokan másoknak, Rékának is sok mindent újra kellett terveznie.

A feol.hu fél évvel ezelőtti cikkében beszámolt róla, hogy a perkátai szépség több lábon próbál megállni, hiszen kutyakozmetikai képzésre járt, emellett gyógypedagógiai asszisztensnek is tanult. Utóbbihoz óriási reményeket fűzött, hiszen ezen a pályán szeretett volna elindulni, ám a koronavírus betört az országba, az iskola, ahol munkát ajánlottak neki, pedig zárva maradt, és azóta is zárva tart. Mint megtudtuk, számított erre, jelenleg egyéb munkák után kutat, és a kutyakozmetikusi tudását is pallérozza.

– Elég nehezen viseltem, hogy az egyik nagy álmomat hiúsította meg a vírus, mert teljesen a gyógypedagógiai pályára állt rá az agyam, rengeteg könyvet olvastam a témában, és most úgy érzem, hogy napról-napra felejtődnek el dolgok, mivel nem tudok foglalkozni vele. Kicsit hezitálok is, mert rengeteg lehetőség áll előttem, és nem tudom, hogy ragaszkodjak-e még ehhez a vágyamhoz, vagy induljak el másik irányba. Eldöntöttem, hogy még egy hónapot várok, aztán meglátjuk. Nyilvánvalóan bántana, ha nem sikerülne ezt a célomat megvalósítani, de az az igazság, hogy természetemnél fogva olyan vagyok, hogy nem ragaszkodom egy dologhoz, próbálok több lábon megállni. Nemrégiben például lehetőséget kaptam arra, hogy a Dunaújvárosi Egyetemen levelező képzésen elvégezhessem a televíziós műsorkészítő szakot. Ez a világ is nagyon vonz, már kislányként naponta „időjárást jelentettem” a nagymamám házában lévő falikép előtt, egy fakanállal a kezemben – avatott be minket fiatalkori emlékeibe a lány, majd hozzátette, leginkább a műsorvezetés és a rádiózás vonzza ebben a világban.

Réka jelenleg kétlaki életet él, hiszen párjával Szegedre költöztek az év elején, ám rengeteg időt tölt el Perkátán is. Miután a gyógypedagógiai asszisztenskedés nem valósult meg, édesanyja perkátai munkahelyén segített be, valamint édesapja vállalkozásában is próbálta kamatoztatni tudását. Igazi lokálpatriótaként pedig sokszor hiányzik neki Perkáta, amikor épp a Csongrád-Csanád megyei településen van.

Azon túl, hogy a munkalehetőségeit és a nyári vakációit korlátozta (azért a Balatonra és Ciprusra sikerült kijutnia, ahonnan 2 nappal a határzár előtt érkeztek haza), a koronavírus és a többi betegség elkerülte őt is és az ismerettségi körét is. Mi a titka? Próbál odafigyelni a vitaminokra, sok folyadékot fogyaszt, étrendkiegészítőket szed, és nagyon odafigyel a higiéniára, mint elmondta, szinte mániákus takarító lett a karanténidőszakban.

De vajon mi a helyzet a modellkedéssel és a szépség világával?

Réka elmesélte, hogy rengeteg fotózása volt a 2020-as évre betervezve, ám a vírus ezeket is meghiúsította, jelenleg egy, a kutyusával, Bárnussal közös sorozat vár csak rá, ez is a Fejér megyei település környékén. Érthető okokból rettentő izgatottan várja.

A jövőben sem zárkózik el a szépségversenyek elől, bár már nem a kisebbeket célozná meg. Nagy álma a Miss Balaton, amelyre már tavaly megkezdte a felkészülést, jó formába hozta magát és az angoltudását is pallérozta, ám az ismert okok miatt ez a verseny idén elmaradt. Most inkább a munkára próbál koncentrálni, de hamarosan elkezdi újra a felkészülést, erről az álmáról nem szeretne lemondani.

Beszélgetésünk végén a Tündérszépek 2020 versenyünket is szép eredménnyel záró szépség üzent a jövőbeli versenyzőknek is.

– Mindenképp legyetek azzal tisztában, hogy kamerák előtt kell beszélnetek, szerepelnetek. Erre odahaza a tükör előtt már tudtok próbálni, természetesen nem kell nagy dolgokra gondolni: határozottan tudjatok beszélni arról, hogy kik vagytok, honnan jöttök, mennyi idősek vagytok, mivel foglalkoztok, mik a céljaitok. Ami még nagyon fontos, hogy szeressetek szerepelni, hiszen, ha nézők előtt áll az ember, tudnia kell pózolni. Aki egy szépségversenyre jelentkezik, testileg és lelkileg is készüljön, legyen tisztában saját magával és legyen őszinte, ne próbáljon meg más lenni, mint aki.

Érdemes lehet Réka szavait megfogadni, hiszen hamarosan újra kezdetét veszi Tündérszépek versenyünk új évada! Fejér megyei szépségek, készüljetek!