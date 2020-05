Mesterséges frissítők vagy a természetes illó anyagok?

Általános elvárás, hogy az otthonunk ne csak tiszta, kényelmes, ápolt, karbantartott legyen, de kellemes illatokkal is fogadjon, amikor hazatérünk. Sokféle módon érhetjük el a kívánt hatást.

Az ingatlanközvetítők a megmondhatói, milyen sokat nyom a latban, ha a leendő vevő, érdeklődő jó illatú, otthonos „szagokat” árasztó házba, lakásba lép be. Anélkül, hogy tudna róla, ösztönösen vonzódik a frissen sült süti, vagy virág illatát árasztó lakásbelsőhöz, hiszen felkelti benne a jóleső érzéseket, amiket a saját otthonától elvár. – Tájékoztat a zaol.hu.

Ha nekik jár az effajta (némi marketing célzatot hordozó) kényeztetés, akkor magunktól se sajnáljuk. A probléma persze ezután következik: mivel érjük el a kívánt állapotot? Illatáradatot kibocsátó vegyszerekkel, napi kalácssütéssel, virágözönnel? Amennyiben elfoglalt családról van szó, a sütögetés inkább csak hét végén jöhet szóba, a virágok pedig szezonálisan használhatók, ráadásul nem mindegyik. Ilyenkor maradnak a mesterséges forrásból származó lakásillatosítók.

Ez esetben érdemes körültekintően választani, hiszen amit a levegőbe juttatunk, azt mi is belélegezzük vagy a bőrünkre ül. A légfrissítők persze nem úgy működnek, hogy használatuktól frissebb lesz a levegő, inkább csak „felülírják” a kellemetlen szagokat. Az elnevezések becsapósak, mivel nem sok közük van a megnevezett növényekhez, főleg nem a tengeri levegőhöz. (Ha jól utánanézünk, megtudhatjuk, hogy némelyik olykor még naftalint is tartalmaz.)

A szintetikus illóanyagok ellenségei különböző felmérésekre hivatkozva azt állítják, hogy a légfrissítőben való huzamos tartózkodás ártalmasabb, mint a forgalmas út melletti. A rendszeres takarítás és szellőztetés, a szemetes gyakori ürítése mellett a természetes illóolajok használata lehet az üdvös megoldás. Ki-ki ízlése szerint válogathat a narancs, levendula, jázmin, rózsa, citromfű és a többi illatvariáns között. Az olajat mécsesek feletti tégelyben tarthatjuk, így az alattuk égő kis láng erősíti fel a párolgást, vagy hurkapálcákon felkúszva adják le az illóolaj illatát. Az aeroszolos változatokat az egészségtudatosságra ösztönző kutatók nem nagyon ajánlják, hiába kényelmes az időről időre „illatfröccsel” dolgozó elemes szerkezet.

Sajnos a virágokkal is muszáj óvatosan bánnunk. Egynémelyik komoly károkat tud okozni, bódító anyagokat bocsátva ki magából. Semmiképp ne aludjunk jácint, azaz mifelénk kulcsvirágként is ismert, amúgy szépséges virágunk társaságában, valamint a liliomféléknek is jobb lesz a teraszon, erkélyen, és mi sem nézünk szembe szemviszketéssel, orrfacsarással.

A fűszernövények illata is kölcsönözhet egzotikus hangulatot az otthonunknak, a konyhai ablakban kis cserepekben akár egész évben virító bazsalikom, kakukkfű, petrezselyem, menta nemcsak az ételben tesz jó szolgálatot. A szabad polcokon tárolt szárított fűszerek hada, például az egész fahéj, babérlevél békebeli otthonias miliőt varázsolhat körénk, igaz, utóbbi inkább a téli ünnepkörök heteinek jellegzetes világa, előbbi pedig a tavaszi-nyári pezsgéshez való.