Mert nálunk a kredenc is zöld

Megnyílt városunk első csomagolásmentes boltja, a Zöld Kredenc. Akiket egy kicsit is érdekel a környezettudatos vásárlás, azok már biztosan hallottak ilyen jellegű üzletekről, amelyek az ország különböző pontjain már megtalálhatóak. Most már nem kell utazni azért, ha szeretnénk ökotudatosan vásárolni, hiszen Dunaújvárosban is megtehetjük. Mészáros Henriette mesélt nekünk arról, hogy mit jelent számára ez a szemléletmód, és mit lehet tudni boltjáról, a Zöld Kredencről.

Ezt ne hagyja ki! A kínai mellett az orosz vakcinát is tiltotta volna a baloldal – Bemutatkozásnak, mesélne kicsit magáról? Például önnél hogyan indult el a szemléletváltás, hogyan nyitott a környezettudatos irány felé?

– Én még ahhoz a generációhoz tartozom, akik vittek haza tejet kannában kimérve és a cekker (hálós szatyor) teljesen általános volt. Azután jött a műanyagok kora. És győzött. Néhány éve viszont azt látom, hogy ha nem teszünk ellene, le is győz minket. Vegyészként azt is látom, milyen mérhetetlen mennyiségben engedjük ki a káros vegyi anyagokat a természetbe, amivel az már nem tud mit kezdeni. Koromnál fogva látom az erdők-mezők, a vizek folyamatosan romló állapotát a 20-30 évvel ezelőttihez képest. Úgy gondolom, a szelektív hulladékgyűjtés már nem elég – Magyarországon a keletkezett hulladék kétharmada semmilyen módon nem kerül újrafelhasználásra, egyszerűen csak lerakókban végzi. A mindennapjaim során egy jó ideje törekszem a hulladékmentességre, piacon vásárolok, saját tárolóba, szütyőbe, dobozba kimérve. De még így is sok mindent nem tudtam csomagolás nélkül megvenni. Ez az igény indította el bennem – látva az ilyen jellegű üzletek megjelenését – egy csomagolásmentes bolt nyitásának ötletét, hiszen a legjobb hulladék az, ami nem keletkezik. – Hogy vezetett az út az ötlettől a megvalósításig? Mi mindent kellett átgondolnia, amikor belevágott abba, hogy megnyissa a Zöld Kredencet?

– Az ötlet felmerülése után először elmentem az ország több, már megnyitott csomagolásmentes boltjába információkat gyűjteni. A döntés megszületése után, meg kellett szereznem a bolt nyitásához szükséges végzettséget. A bolthelyiség megtalálása után a legfontosabb és legnehezebb feladat a megfelelő beszállítók felkutatása volt. A termékek nagy kiszerelésben, így kevesebb csomagolási hulladékot termelve érkeznek, sőt a göngyölegek egy részét vissza is veszik és újrahasznosítják. A kiválasztásnál fontos szempont volt, hogy lehetőleg magyar vállalkozások, kézművesek termékei kerüljenek a boltba, minél közelebbről, így csökkentve a szállítási „lábnyomot” is. – Mi mindent lehet kapni a boltban?

– Alapvető élelmiszereket (lisztek, tészták, hüvelyesek, gabonafélék), fűszereket, teákat, természetes alapú tisztítószereket, kozmetikumokat, zerowaste kiegészítőket. Többféle gluténmentes liszt, tészta, kása és granola várja az ilyen problémákkal küzdőket is. A termékválaszték még korántsem véges, a vevői igények és visszajelzések alapján folyamatosan változni, bővülni fog.

– Ha esetleg valaki még nem járt ilyen csomagolásmentes boltban, hogyan működik a vásárlás? Mit vigyen magával?

– Röviden, bármit, ami otthon megtalálható és megtölthető. Lehet ez befőttesüveg, textilzsák, műanyag doboz, kiürült mosószeres, öblítős flakon, de ha valakinek sok műanyag zacskója van otthon, akár az is. A lényeg, hogy ezeket ne kidobjuk, hanem használjuk újra és újra. – Ön szerint ez a fajta vásárlási mód, hogy kell vinni saját tárolókat, befolyásolja-e, jobban mondva korlátozza-e a fogyasztás/vásárlás mennyiségét? Itt ugye nincs megadva pontosan, hogy mennyit „kell” venni lisztből, cukorból és tésztából… Elősegíthető-e ezáltal mondjuk az ételpazarlás a csomagolások elhagyásán kívül? Mi minden születhet még ebből, amire az ember egyáltalán nem is gondol először?

– Az ilyen jellegű boltokban történő vásárlás több szempontból is a manapság megszokottól eltérő szokásokat kíván. Segít elkerülni a felesleges túlfogyasztást: mindenből elég annyit venni, amennyire tényleg szükség van. Hogy ez mennyire fontos dolog – amellett, hogy pénztárcakímélő –, jól példázza egy 2013-as becslés, amely szerint a világon megtermelt összes élelmiszer 30-50 százaléka végzi a kukában minden évben. Egy átlagos háztartás évi 40 kg élelmiszert dob ki. Tudatosabbá tesz, hiszen fel kell készülni, előre kell tervezni, cserébe megvéd a felesleges „impulzus vásárlástól”. Az itt történő vásárlás ráadásul sokkal személyesebb, mint egy hatalmas hiper-szuper. – Mik a tervei a jövőre nézve?

– Szeretném, ha minél több ember ismerné fel a csomagolásmentes vásárlás előnyeit és hasznosságát. – Mit gondol, mivel lehet motiválni az embereket a környezettudatosabb szemléletre?

– Jó az a megfogalmazás, miszerint: „A környezettudatos magatartás csupán egy eszköz, s nem cél. A cél lehet maga a környezet védelme, lehet az egészség, az egész-ség, vagy a spórolás is! Számos fenntarthatósági, környezetvédelmi praktika egyben megtakarításhoz is vezet (mértékletesség, önellátás)!