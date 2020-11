Melengető tejszínes zellerkrémleves

Egy hideg, napfényt nélkülöző őszi nap végén a forró krémleves mindig jó megoldás. Különösen akkor, ha fogyasztása ennyi előnyt is tartogat számunkra.

A zeller egyik jól ismert, viszont erőteljes íze miatt kicsit mellőzött gumós zöldségünk, amit már évszázadok óta használ a népgyógyászat kiemelkedő tulajdonságai miatt.

Rendkívül sok szerves kálciumot, nátriumot, káliumot, foszfort, vasat tartalmaz, emellett nyomelemeket, A, B, C- vitaminokat, antioxidánsokat, és rostokat.

Pusztítja a káros baktériumokat, elősegíti az alhasi vérkeringést, koleszterin és súlycsökkentő. Értágító hatásának köszönhetően, mivel vérbőséget okoz, afrodiziákumként is számontartják.

Ha a zeller előnyeit szeretnénk a magunk javára fordítani, készíthetünk belőle például egy egyszerű, de nagyon finom zellerkrémlevest. Elkészíthető kalóriadúsabb, vagy diétásabb változatban is, ez a leves ízét jelentősen nem fogja befolyásolni.

Tehát tisztítsunk meg egy közepes fej vöröshagymát, két gerezd fokhagymát, egy közepes krumplit és egy nagyobb zellergumót. A hagymát vágjuk apróra és két evőkanál tetszőleges zsiradékon pirítsuk meg. Tegyük hozzá a két gerezd zúzott fokhagymát is. Ezután a zellert és a krumplit kockázzuk fel és dobjuk a hagymák mellé párolódni.

Kicsit pároljuk-pirítsuk őket együtt, majd öntsük fel annyi vízzel, amennyi ellepi. Vagdaljunk bele zeller, és petrezselyem zöldjét. Sózzuk, borsozzuk meg, szórjunk bele szerecsendiót egy késhegynyit, aztán főzzük puhára az egészet. Amíg fő a leves, reszeljünk le 5-10 dekagramm bármilyen reszelhető sajtot. Legjobb, ha füstölt.

Miután megfőttek a zöldségek, dobjuk bele a reszelt sajtot és öntsük fel az egészet 2,5 deci tejszínnel. Botmixerrel pürésítsük. Pótolhatjuk a levét vízzel, ha túl sűrű lenne. A kalóriaszegény változatból kihagyható a burgonya és a reszelt sajt. A tejszín pótolható bármilyen cukormentes növényi tejjel.

Levesbetétként pirított zsemlekockákat, vagy sült bacon kockákat tálalhatunk hozzá. Tetejét díszíthetjük metélőhagymával, reszelt sajttal, petrezselyemzölddel.

Jó étvágyat!