Megújul, és tovább szépül a Szalki-sziget

Még az előző városvezetés kötött megállapodást Orbán Viktor miniszterelnökkel a Modern Városok Program keretében dunaújvárosi fejlesztésekre.

A megállapodásnak több fontos pontja volt, amelyek közül mára már több is megvalósult. Ilyen volt az egykori zöld SZTK épületének rehabilitálása, amely közel egymilliárd forintból meg is valósult, ma már járási hivatalként szolgálja a város lakóit. Szintén megoldódott az élményfürdő problémája is.

Az önkormányzat, szintén az előző fideszes városvezetés alatt, azt visszavásárolta, felújíttatta és visszaadta a városlakóknak, különböző belépőjegy-kedvezményekkel. Elkezdődött a Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése is. Itt a megállapodás értelmében a vendéglátó, kereskedelmi, szolgáltató egység (régi Remix) épületének teljes rekonstrukciójának, az öltözőépületek és vizesblokkok teljes rekonstrukciójának, a szabadtéri színpad átépítésének, sportpályák létesítésének, mobil lelátók kiépítésének, futópálya építésének és a környezetében sportcélú kültéri eszközök, és pihenőhelyek kialakításának, turisztikai célú kikötő kialakításának és a Horgásztanya csónakházi öböl mederkotrásának kell megvalósulnia. A legutóbbit tavaly elvégezték.

Az önkormányzat sajtószóvivőjének tájékoztatása szerint elkezdődött a régi Remix és a mellette lévő kiszolgálóépületek felújítása. A munkát a DVG Zrt. szakemberei végzik. A Szalki-sziget rekreációs fejlesztésének további, fentebb felsorolt munkálatait is elvégzik ez év december végéig. A tájékoztatás szerint a kivitelező tudja tartani a határ­időt és a munkálatok ütemtervét is.