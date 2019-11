Megújul a hétfői tűz után a Mikulás mesebeli háza

A hosszú pihenő után ünnepi hangulatban várta vasárnap a gyermekeket és kísérőiket a Mikulás Nagykarácsonyban. Jókedvben és gondtalanul telt a nap. Másnap reggel gomolygó füsttel érkezett a baj.

Nagykarácsony

A segítségkérésre gyors válasz érkezett. A pokollá változott mesevilágba kemény férfiak, tűzoltók érkeztek. Ahogy szokták, igazi profizmussal tették a dolgukat. Megállították a tüzet és mentették a menthetőt. Az első nap rendje és tisztasága után elkeserítő, kormos csatatérré vált a helyszín.

Szerencsére még soha nem látott feladat elé került a Nagy Zoltán, a Mikulásház üzemeltetője által vezetett stáb a számukra katasztrófával felérő esemény után. Egy emberként a helyreállításon fáradoznak.

– Az ijedtség hamar elmúlt, már a helyreállításon dolgozunk. Sajnos egy elektromos hiba miatt kigyulladt a Mikulás szobája hétfő reggelre. A tűz az egész házat befüstölte és bekormolta, ennek a szagát a falak, a berendezések és a játékok is átvették. Most valósággal restaurálnunk kell a helyet, és persze ki kell festenünk. A játékokat, berendezési tárgyakat, eszközöket meg kell tisztítani és fertőtleníteni. A régi kedves holmijainkból rengeteg szemét keletkezett, amit természetesen el kell szállítanunk. Oda lettek a díszítések, a csomagok, a karácsonyfa, a padlószőnyeg, ami csak a szobában volt, minden.

Áldozatul esett a Mikulás széke és az asztala is, de a botja valami csoda folytán sértetlen maradt. A mostani segítő kommandó a manóinkból és a helyi közösség tagjaiból áll, körülbelül nyolc–tíz fős a csapatunk. A közösségi oldalunkon segítségért fordultunk a követőinkhez és az érdeklődőkhöz. Bármilyen segítséget elfogadunk, ezért megjelentettük a bankszámlánkat is. Emellett mindenféle dolgokban is hiányt szenvedtünk. Rengeteg ajándékcsomagunk elégett, így édességekre és karácsonyi díszítésekre, és minden, az ünnephez kapcsolódó dologra szükségünk van.

– Nincs időnk a búsulásra, mert nagy feladat vár ránk. Szombaton már újra akarunk nyitni, még ha napi huszonnégy órában kell is dolgoznunk. Szerencsére rengeteg gyerek vár a Mikulással való találkozásra. Körülbelül tizenötezer emberre számítunk. Az előzetes bejelentkezések alapján a hétköznapokra is ötezren fognak érkezni. Nem engedjük meg, hogy csalódás érje a látogatókat!