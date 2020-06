Megszabadulnak a hínártól a Felső-öbölben

Elszaporodott a hínár a Felső-öbölben, ami nem kevéssé bosszantja a horgászokat és a fürdőzni vágyókat. A Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület tegnap elkezdte a gyérítést a teljes partszakaszon.

Somfai Rudolf, az egyesület elnöke elmondta, évek óta egyre nagyobb gondot jelent a hínár túlszaporodása a Felső-öbölben. Lenne természetes ellensége is a hínárnak, mégpedig az amúr, amely vízi növényekkel táplálkozik. Azonban mivel invazív hal, betelepíteni csak nagyon különleges engedéllyel lehet, amit kezdeményezett is már az egyesület. Az egy hosszú távú megoldást jelenthet, azonban rövid távon is megoldás kell. A legjobban a horgászokat zavarja, mert úszós készséget egyáltalán nem tudnak használni, de más módszereknél is belegabalyodik a zsinór a hínárba. Az egyesület ezért megrendelte a hínár gyérítését, és nem csupán a horgászok által használt szakaszon, hanem a szabadstrandi részen is. A mintegy félmillió forintos költséggel járó munkálatok tegnap kezdődtek, és várhatóan a héten be is fejeződnek.