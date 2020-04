Megspóroltunk 200.000 új megbetegedést!

Miláno, 2020.04.11 – 32. nap

Reggel leugrottam a gyógyszertárba. Természetesen indulás előtt az “önbevallásomon” ismét hibajavítóval lekentem az előző dátumot, ráírtam a 11-et és az élemiszerbolt alá odabiggyesztettem a gyógyszertár szót is, majd szájmaszkot kötöttem és gumikesztyűt húztam. Mindez márciusban még tortúra volt számomra, már csak rutin. Sorban álltam a gyógyszertár előtt, hiszen egyszerre csak egy személy léphet be, és jelenleg csak egy gyógyszerész dolgozik. Ma huszonöt fok volt, akár kellemes is lehetett volna maszk és kesztyü nélkül, de úgy éreztem a tüző nap alatt, hogy a hátamon is folyik a víz.

A környékemen több gyógyszertár van, ahova én járok az egyik gyógyszerész punk, a másik szines bőrű, furcsa párosítás, de a legjobbak a környéken. Ma a szines bőrű dolgozott, és testszinü (csokibarna) volt rajta a maszk. Egy testszínü szájmaszk kevésbé tünik ijesztőnek az arcon mint egy fehér. Sok fiatal hord feketét neonszínü gumipántokkal, ki tudja honnan szerezték. Lehet hogy a szájmaszk hamarosan ruhatárunk állandó része lesz? Gyorsan vettem egy doboz aszpirint és beálltam a sorba a közeli bolt elé. A sorban egy nyolcvan év körüli néni állt utánam, egy órát beszélgettük mire bejutottunk a boltba. Szerintem a néni csak beszélgetni jött, elmesélte indiai utazásait, és kitárgyaltuk Mozart gyerekkori himlőjét. Örült hogy a jövőhéten kinyitnak végre a könyvesboltok, de ma este bejelentették a tv-ben hogy mégsem fognak kinyitni. A néni csak néhány zöldséget és egy előre elkészített szendvicset vásárolt, szerintem ő is a gyakran visszatérők közé tartozik.

A mai újságban kedvenc kihágónk az a Legnano-i férfi, aki egy önkiszolgáló autómosónál leparkolt, majd az épület mögött búvárruhába öltözött, búvár maszkot húzott, és beugrott úszi egyet az Olona folyóba. A környékbeli lakosok értesítették a rendőrséget.

A kormány ma esti adatai szerint a jelenleg fertőzöttek száma összesen 100269, az elmúlt huszonnégy órában 4694 az új fertőzött. 28144-en szorulnak jelenleg kórházi kezelésre, 3381 beteget az intenzív osztályon kezelnek, és 68744-en orvos által elrendelt házi karanténban vannak. Eddig 32534-en gyógyultak, közülük ma 2079-en.

A kórházakban továbbra is javul az ellátás, ha csak kis mértékben is, de napról napra csökken a korházi ellátásra szorulók beteg száma.

Az elhalálozottak száma 19468, közülük ma 619-en hunytak el.

Az eddig megfertőződöttek (jelenleg fertőzöttek + gyógyultak + elhunytak) száma 152271.

Az elvégzett korona vírus tesztek száma 963473.

Az elhunyt orvosok száma 109, az ápolóké 28, a gyógyszerészeké 7.

Az elmúlt huszonnégy órában a fertőzések száma 3,2%-kal emelkedett. Milánóban a fertőzöttek száma tegnapról mára megkétszereződött, ez nem túl bíztató.

A virológusok szerint az országos karanténnal így is “megspóroltunk” 200000 új megbetegedést.

Egy április 9-i statisztika (portale.fnomceo.it) 136110 covid fertőzött (nem csak elhunytak) adatait dolgozta fel koruk szerint, megtudtuk, a betegek átlagéletkora 62 év.

Százalékos arányban:

0-18 korig 1,6%

19-50 közöttiek 26,9%

51-70 közöttiek 35,2%

70 felettiek 36,3%

Férfi: 52,1%

Nő: 47,9%

A tegnapi rendelet alapján, a jelenleg orvosi vagy hatósági karanténban tartózkodók, teljes karanténban maradnak május 3-ig, és lehetséges hogy a jövőben a 14 napos karantént 28 naposra hosszabbítják.

Továbbra is reménykedünk.