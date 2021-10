Megrázó hajtóerő

Ezt ne hagyja ki! Cserbenhagyta választóit a szivárványkoalíció

S mogyban egyre többen gondolkodnak azon, hogy ideje elektromos kerékpárra váltani. Kedvezőbb környezetben foganhat most meg a döntés, hiszen pályázni is lehet állami támogatásra. A hajtás típusától függően akár egy minimálbérnyi összeggel is megsegítik a szándékot, hogy a felettébb fáradtságos lábmunkát a villanyenergiával válthassuk ki. Ha kicsit megvizsgáljuk a piacot, hamar rájöhetünk, hogy a zsebünk azért így sem lehet teljesen üres, amikor vásárlási szándékkal valamelyik kerékpárszaküzletbe látogatunk.

Inkább csak gesztusértéke van egy csúcsmodell esetében a támogatásnak

Sőt, inkább csak gesztusértéke van egy-egy csúcsmodell esetében az állami támogatásnak. Azt ugyanakkor joggal érezhetjük attól, hogy jól jártunk, hiszen az áránál mégiscsak olcsóbban vettünk meg egy terméket.

Más kérdés, hogy szükségünk van-e rá egyáltalán. Én már az elektromos fogkefénél azt éreztem, hogy talán csöppet túlgépesítünk dolgokat. Mert aki nem tudja a kefét a szájába rakni, majd azt ütemesen mozgatni, az sok egyéb dologra is képtelen lehet. A fogorvosok szerint ugyanakkor az elektromos fogkefével alaposabb a fogtisztítás, és érveik előtt magam is meghajoltam.

Most ismét nem teljesen értem, hogy egy alapvetően egészséges és olcsó sporteszközből miért csinálunk elektromos eszközt. A pályázati kiírás pedig csak még jobban elbizonytalanít. Hiszen a támogatást a környezetvédelemmel és a légszennyezettség csökkentésével indokolják. Szoktam jómagam is – igazi – kerékpárt tekerni, és sosem éreztem, hogy ezzel pusztítanám a földet. Persze – mint számomra is kiderült – nem is erről van szó. Az autósokat akarják átszoktatni a biciklire. Mert nyilván csak ez hiányzott nekik, hogy kiszálljanak a fűtött, kényelmes, nulla erőfeszítéssel működtetett gépeikből, és átüljenek a kerékpárnyeregbe.

Szigetvár felé autózva már most többször előtűnik a készülő kerékpárút. Tágra nyílt szemekkel nézem emelkedőit, és olyankor tényleg bevillan: ide bizony villanyos bicaj kellene majd. Ahogy azonban a táj elnyeli a kerékpárutat, úgy veszik el az ülésfűtés melegétől és a halk zeneszótól maga a gondolat is.

(A társlapjainkból rendszeresen jelentetünk meg írásokat. A szerző a Somogyi Hírlap munkatársa.)