Megmutatták kincseiket a daruszentmiklósiak

Kincs – mert mi is lehetne más a saját kertben nevelgetett, a lehetőség szerint mindentől óvott, még a szomszéd által is szépnek minősített gyümölcsnél, a szőlőnél, vagy a titokzatos módon termő zöldségféléknél?! Egy napon át mindenki bemutathatta a saját, efféle büszkeségeit Daruszentmiklóson, a barátságházban.

Azt azért kár lenne mondani, hogy a természet a kegyeibe fogadta a gazdálkodókat idén. Mivel ők ezt már sajnos megszokták, szorgos munkával, odafigyeléssel pótolták, amit lehetett. A tevékenységük nyomán, sokan csodás terményekkel dicsekedhettek.

A velük besöpört képzeletbeli díjak ára, a sok-sok fáradtság, és néha bizony a fájós derék. A gazdák terménykiállításának megnyitóján azonban már csak az elégedetten és büszkén mosolygó kertészkedőket láthattunk. Ilyen hangulatában találkoztunk Kertész Lászlónéval, Jolikával a kiállítást rendező Kertbarát kör vezetőjével.

– Én is úgy látom, hogy szép terményeket sikerült bemutatnunk az érdeklődőknek, és a nagy szárazság ellenére talán a tavalyinál is sikeresebbek voltunk. Mindent megtettünk azért, hogy ez így sikerüljön. Mindenki nagy odaadással végezte ezt a munkáját, és szeretettel hozta el mintáit a kiállításra, hogy bemutassa az idelátogatóknak. Ezt a kiállítássorozatot már ötvennégy éve hagyományosan megrendezzük! Büszkék vagyunk rá, hogy képesek vagyunk rá, és a jövőben is életben akarjuk tartani ezt a szokásunkat. Külső segítséget is kaptunk hozzá, hiszen nem minden termény a kertbarátoké. Ahogy a közösségi élet más területén, úgy ebben is számíthatunk egymásra, itt Daruszentmiklóson. Körülbelül húsz gazda hozta el a büszkeségeit, akik az életkoruktól függetlenül a mai napig munkálják a kertjeiket. Az első számú céljuk a saját maguk és a családjuk ellátása. Ahogy a falusi ember szokta, ha már csinálunk valamit, akkor azt a legjobb tudásunk szerint végezzük, ezért is lett ilyen színvonalas a kiállításunk. Számunkra az is fontos, hogy ezt az eseményt nem versenyként, hanem bemutatóként hoztuk létre.