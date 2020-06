Megkönnyebbülést hozott a könnyítés

A Bartók utcában van fodrászszalonja Szanyi Ritának, a kialakult járványhelyzet miatt bezárta az üzletét, hiszen első az egészség. A nehéz helyzetben a könnyítések segítettek.

Szanyi Rita a rendkívüli helyzetben az üzlete bezárásáról döntött, pedig nyitva is maradhatott volna, a fodrászatokat nem kellett bezárni, de megítélése szerint a legfontosabb szempont az egészség. Nem vette félvállról a kialakult helyzetet, amelyet komolynak ítélt, érezte, hogy nem veszélyeztetheti a vendégek, illetve a saját maga és családja egészségét. Rendkívül nagy veszélyforrás lehet egy fodrászat, hiszen itt az emberek testközelben vannak – teszi hozzá. A vendégek is a zárás előtt egy-két héttel már egy kicsit megfontoltabbak voltak, esetenként lehetett érezni az aggódást.

Ugyanakkor a döntésnek természetesen komoly pénzügyi hatása is volt. A bezárt üzlet nemhogy bevételt nem hoz, termeli a jelentős mínuszokat. A bezárást követő napokat nagyon nagy aggodalommal és kétségbeeséssel élte meg. Attól félt, sok hónapig eltarthat a helyzet, más országokat sokkal mélyebben érintett már ekkor is a járvány. Azok a kollégák, akikkel beszélt, szintén hasonló döntést követően, hasonlóan élték meg ezt az időszakot. Nagyon nagy bajban lettek volna, ha ez tovább elhúzódik. Az aggasztó helyzet a kormányzati könnyítésekkel enyhült, amint ezek megjelentek – a járulékfizetés, a hitelek törlesztésének felfüggesztése –, az nagy megkönnyebbülés volt számukra. Bár még így is termelődtek a költségek, a rezsi, bérleti díj, és bevétel nem volt.

A nyitásról a vendégek „nyomására” döntött, de nagyon óvatosan valósította meg. Ügyel arra, hogy egy vendég se találkozzon a másikkal, minden vendég után fertőtlenítést végez, még a levegőben is. Nagyon ügyelt a higiénés szabályok betartására, hogy ebből probléma ne lehessen. Így azonban jóval kevesebb vendéget tud fogadni, ugyanannyi idő alatt fele annyit. Így viszont hosszabbá nyúltak a napok, hiszen nagy érdeklődés kísérte a megnyitást, hatalmas számban keresik a vendégek az újra megnyílt fodrászatot.