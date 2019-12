Meghitt pillanatok és jóvátételi program

Az elmúlt időszakban több eseménye is volt a Pálhalmai Országos Bv. Intézetnek, a jóvátételi programok mellett pályaorientációs napot is tartottak általános iskolás diákok számára.

A mi van a puttonyomban elnevezésű program az intézet sándorházi objektumában jóvátétel részeként valósult meg Mikulás-nap alkalmából. A fogvatartottak kiválasztásánál figyelembe vették, milyen korú gyermekeik vannak, illetve hogy az intézeten belül milyen magatartást tanúsítanak, a munkájukban milyen eredményeket értek el. Az intézeten belül megvalósult jóvátétel Mikulás-napra esett, amit családi beszélővel egybekötve tartottak meg. A fogvatartottak izgatottan kezdtek el ötletelni, hogy hogyan tudnák meglepni családtagjaikat és gyermekeiket.

– A Mi van a puttonyomban? elnevezést adtuk a jóvátételnek. Az esedékes csoportfoglalkozásokon megkezdődött az ajándékok gyártása. Kartonokból kivágták a fogvatartottak kezeit, lefestették, majd egy Mikulás-arcot ábrázoló egyéni kezeket kaptak. Az egyik fogvatartott jelentkezett, hogy szeretne hajtogatni Mikulásokat piros és fehér papírból. Mivel kézügyességgel nem mindenki rendelkezett, ezért elkészítette a többieknek is. Egyénileg mindenki készített rajzokat is a gyermekeiknek. A fogvatartottak készültek műsorral is, ahol az általuk kiválasztott Mikulást váró és köszöntő verseket elszavalták. Kissé lámpalázasok voltak, de jól sikerült a versmondás. A gyerekek nagy izgalommal és örömmel fogadták a kis műsort. Az intézet egy külön meglepetéssel készült a családtagoknak. Az egyik fogvatartott beöltözhetett Mikulásnak. A gyerekek először ijedten fogadták őt, majd ahogy oldódott a légkör, úgy mentek közelebb a Mikuláshoz, akinek verseket szavaltak és rajzokat készítettek, majd egy-egy csokoládéval jutalmazta őket. A légkör nagyon családias volt, jól érezte magát mindenki – tájékoztatott az intézmény sajtóreferense, Szabó Ágnes.

A következő eseményen a bernátkúti objektum fogvatartottjai a Jószolgálati Otthon Közalapítvány lakóinak kedveskedtek ajándékokkal. A fogvatartottak reintegrációja program keretében megvalósuló jóvátételi programon az intézeti foglalkozásokon papírból hajtogatott saját készítésű hattyúkat ajándékoztak a lakóknak. A fogvatartottak részéről a hattyú egy szimbolikus állat, amely az átváltozás, megtisztulás, illetve szabadság madarának jelképe.

A mélykúti alegység fogvatartottjai a Jószolgálati Otthon Közalapítvány két helyszínén, a napköziotthon és támogató szolgálat, illetve az ápoló- és átmeneti otthon lakóinak kedveskedtek ünnepi műsorral, illetve saját készítésű ajándékkal. A fogvatartottak reintegrációja keretében megvalósuló jóvátételi programon tíz női fogvatartott szerepelt, akik előadtak a gondozottaknak és lakóknak egy mesedarabot, amelyet több hétig gyakoroltak. A darab betanításában a Pannon Oktatási Központ tanárnője nyújtott segítséget számukra. A jóvátétel fontos eleme a fogvatartottak reintegrációjának. Ezen műsorral illetve apró ajándékkal a fogvatartottak hozzájárulhatnak az okozott sérelmek, sokszor leírhatatlan fájdalmak, károk szimbolikus helyreállításában.

A szervezet részére fontos az utánpótlás képzése is, a fiatalok megszólítása, ezért nagy örömmel mutatták meg a büntetés-végrehajtási intézet sokszínűségét a rácalmási Jankovich általános iskola 7-8. osztályos tanulói részére pályaorientáció keretében. A látogatáson részt vett diákok bepillantást kaphattak a büntetés-végrehajtás napi munkavégzésébe, tevékenységük részleteibe a Pálhalma Börtönóriás című film segítségével. Ezt követően a biztonsági osztály által használt kényszerítő illetve mozgáskorlátozó eszközöket nézhették meg a diákok.

A nap kiemelkedő eseményeként Zsömi, a magyar vizsla és vezetője egy sikeres kimenetelű rögtönzött kábítószerkeresést tartott a mintazárkában, majd visszaindulás előtt a diákok megnézhették az új rabszállító járművet is. A vendéglátók reményei szerint a fiatalok találtak olyan foglalkozást és tevékenységet, amelyet a jövőben szeretnének végezni a szervezet keretein belül.