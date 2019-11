Megfelelően tárolva beérik a téli alma

Nyáron vettünk egy hobbitelket gyümölcsfákkal, de úgy jött ki a családban a lépés, hogy nem tudtuk leszedni a téli almát. Úgy hallottam, még most sem késő. Igaz ez?

Számos jól eltartható almafajta van már a piacon is, de hogy hogyan tartható el tavaszig, az attól is függ, mikor szedjük le és hogyan tároljuk a gyümölcsöt. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) segít az almatárolással kapcsolatos legfontosabb tudnivalók ismertetésével.

Szedési és fogyasztási idő

Amíg a nyári almák szedési és fogyasztási ideje egybeesik, addig a késői érésű, különösen a téli fajtáknál két különböző érettségi időt különböztetünk meg, a szedésit és a fogyasztásit. A megfelelő időben szedett téli alma jól tárolható, és a tárolás során válik igazán ízletes, élvezhető gyümölccsé: megváltozik az alapszíne, puhább és édesebb lesz a húsa. A fogyasztási érettség állapotát viszonylag könnyű megállapítani, az optimális szedési időt jóval nehezebb. A túl korán leszedett alma minősége gyengébb lesz, és elmarad az érés vége felé tapasztalható súlygyarapodás, míg a késve betakarított veszít a tárolhatóságából, és ronthatja a következő évi termésmennyiséget is.

Így tesztelhetjük

A szedési időpont megállapításához nyújt segítséget a keményítőpróba, amelyet házikertekben is könnyen elvégezhetünk, hiszen csak egy kés és némi jódoldat kell hozzá. Ha a kettévágott almára jódot öntünk, az éretlen, keményítőben gazdag részek látványosan sötétbarnára, feketére színeződnek, míg az érett, magas cukortartalmú részek színe nem változik. A szedésre és tárolásra ideálisnak tartott állapotban a magház környéke és a gyümölcs középső kétharmada nem színeződik meg, de a héj közelében megsötétedik. Szakemberek a gyümölcs leválásának próbáját is ajánlják: a szedésre alkalmas gyümölcsöt a tenyerünkbe fogva, enyhén megcsavarva könynyedén le kell tudjuk választani az ágról. Ez az állapot fajtánként több hét eltéréssel is jelentkezhet, sőt ugyanazon a fán is megfi gyelhető, hogy déli oldalán az almák hamarabb szedhetők, mint az árnyékosabb északi oldalán lévők. Az érési dátum évről évre is változik, függ a tavasz beköszöntének idejétől, a nyár csapadékosságától, és az őszi lehűlés is befolyásolja. A kora őszi enyhe fagyokat a későn érő almafajták jól elviselik a fán. A gyümölcsök csak akkor sérülnek, ha –3 Celsius-fokra csökken a levegő hőmérséklete, tehát a korai lehűlés még nem ok arra, hogy éretlenül leszedjük a gyümölcsöket.

Hol és hogyan tároljuk?

– A tárolásra fénytől és fagytól védett helyett válasszunk, például pincehelyiséget! A legideálisabb, ha a hőmérséklet 2–5 Celsius-fok között van. – A tárolóhelyiséget elő is kell készíteni. Ha felmelegedett a nyári hónapok folyamán, tanácsos éjszakai szellőztetéssel gyorsítani a lehűlését. A takarítást célszerű fertőtlenítéssel egybekötni, hogy a tárolás során esetleg romlást okozó gombákat, baktériumokat elöljük. – A leszedett gyümölcsöt ne tartsuk a szükségesnél hoszszabb ideig a tárolón kívül, mert a leszedett alma érése az állás közben gyorsul! – A sorolva (rekeszenként egymás mellett, egy rétegben elhelyezve) tárolt gyümölcs hosszabb ideig eltartható, mint az ömlesztve tárolt. – Lehetőleg ne tároljunk téli almát és burgonyát együtt, mert felgyorsítják egymás érését: ilyenkor a krumpligumók előbb csírázásnak indulnak, az almának pedig felgyorsul az utóérése. – Tárolás során folyamatosan fi gyeljük a gyümölcsöket: ha fonnyadást vagy romlást észlelünk, az a tárolhatóság végét jelzi.