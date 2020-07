Megcsúszott, hat méterről zuhant a mélybe

DUNAÚJVÁROS

Több mint kétszáz éves cirkuszi családból származik, most itt van Dunaújvárosban az Eötvös Cirkusszal. Rendkívül kedves, jó kedélyű hölgy. Az ember nem is gondolná, hogy életveszélyes a foglalkozása, artista. Ő Picard Lili. A Picard család Franciaországból származik, egészen az 1730-as évekig visszamenően dokumentumok támasztják alá, hogy már akkor is cirkuszművészettel foglalkoztak.

Picard Lili az Eötvös Cirkusz tagja, most is fellép, pedig komoly balesetet szenvedett egy éve Szarajevóban.

Lili a nézők szeme láttára csapódott a porond padlójára, miután megcsúszott a lába a lengőtrapézon. Csoda, hogy élve megúszta, de öt csigolyája eltört. Hazahozták, itthon műtötték meg. A lába csúszott meg a lengőtrapézon. Csoda, hogy élve megúszta.

– De azóta minden rendben van, visszatértem a cirkusz világába, bár nem tudok úgy elvégezni minden gyakorlatot, mint régen. Viszont semmilyen félelem nincs bennem, bátran megyek fel a trapézra. Egyébkét a családunk cirkuszi pályafutása XIV. Lajos idejében kezdődött, az Eötvös családdal pedig már évszázadok óta össze vagyunk kötődve.

Hogyan lehet egy ilyen súlyos balesetet megúszni, hogy valaki hat méterről lezuhan a trapézról, arra Picard Lili így válaszolt.

– Annak ellenére hogy ilyen magasból lezuhantam, emlékszem mindenre, de mégsem. Nem beszélek olaszul, és a zuhanásom után mindenkihez olaszul szóltam, ez rejtély a mai napig.

A balesete után sincs semmilyen félelme, simán felmegy a trapézra

Kihagyhatatlan a kérdés, milyen a cirkuszi élet, az állandó jövés-menés.

– A koronavírus nem tett jót nekünk sem, kevesebb a mozgásterünk, de szeretem a cirkuszi életet. Sokan nem fogadják el azt a vándorló életmódot, én kimondottan kedvelem. Kényelmesnek is tartom, elég jól keresünk, ha valaki odafigyel, félre is tud tenni.

Picard Lili amellett, hogy artista, a cirkusz menedzselésében is részt vesz.