Még spórolhat is, aki lakberendezőt fogad

A lakberendezés a gazdagok kiváltsága. A lakberendező stílusosan összeválogatja az ízléssel nem rendelkező lakás- vagy háztulajdonos bútorait, tárgyait, majd berendezi a teret, mint egy kiállítótermet – gondoltam én, amíg nem beszéltem Dualszky-Kovács Ágnessel, a Rácalmásról származó szakemberrel.

– Kezdjük az elején. Miért és hogyan lett lakberendező?

– Turizmus-vendéglátás szakon végeztem a főiskolán, és ebben is kezdtem el dolgozni. Először folyami hajón dolgoztam, majd Budapesten egy kis panzió recepciósa, majd egy ötcsillagos étterem asztalfoglalási munkatársa lettem. Amikor láttam, hogy ez nem az én világom, egy multinacionális céghez kerültem, hiszen az iskolám közgazdasági képzettséget is adott. Gyermekkori álmom volt a lakberendezés, de középiskolásként más irányba indultam el. A multik világában egyre többet gondoltam a gyerekkori álmomra, egy kreatívabb munkára. Nem sokat tépelődtem rajta, beiratkoztam egy lakberendező-, dekoratőr-iskolába. Elég sok feladatot kaptunk, amit nem volt egyszerű elvégezni munka mellett. Az iskola elvégzése után elsőként esküvői dekorációkkal foglalkoztam. Közben jártam mindenféle rendezvényekre, szakmai bemutatókra, dizájnhétre és minden, a szakmával összefüggő eseményre. Egy Facebook-csoportban találtam egy hirdetést, egy belsőépítész maga mellé keresett asszisztenst. Először alkalmazottként dolgoztam nála, később projekt alapon hívott meg a munkáihoz. Nagyon sokat tanultam tőle és a vele végzett munkák során. Ez alapozta meg a vállalkozóvá válásomat, amit 2020 elején el is indítottam, pont a koronavírus évében.

– A turizmus és vendéglátás területe éppen az az iparág, ami vesztese volt a pandémia időszakának. A lakberendezőket érintette a vírus-időszak? Úgy gondolnám, hogy egy kezdő vállalkozásnál a világjárvány nem jelent túl nagy perspektívát.

– A szakmánkat nem viselte meg a pandémiás helyzet. Elég sok embert ismerek a szakmán belül, és mindenki tele volt munkával. Ráadásul a kormány intézkedései tovább növelték a lehetőségeinket.

– Lakberendezőt inkább a tehetősebb réteg keres. Jól gondolom?

– Nagyon sok tévhit van a szakmánkat illetően. Ez az egyik. Aki lakberendezőt fogad, egy kanapé árából olyan gyakorlati ötleteket, tanácsokat, megvalósítást kap, amellyel a lakásfelújítása olcsóbban jön ki a végén. Tehát még spórolhat is, aki lakberendezőt fogat.

– Most nagyon meglepődtem és felkeltette az érdeklődésemet. Kifejtené ezt részletesebben?

– Aki például fölöslegesnek tart lakberendezőt hívni, véleményem szerint nincs tisztában azzal, hogy mivel is foglalkozunk. Maga a kifejezés is asszociál arra, hogy itt lakás berendezéséről van csak szó. Azonban nemcsak arról van szó, hogy anyagokat, színeket, lakberendezési tárgyakat válogatunk össze, hanem egy teljes kiviteli tervdokumentációt készítünk. Ez jelentheti a lakás struktúrájának megváltoztatását, szakági tervek készítését, amit aztán a villanyszerelőnek át lehet adni. A felújítás nem káosz és rémálom lesz, hanem egy terv megvalósulása. A felújítás utáni konszignációs lista pedig segít majd a bútorok vásárlásához. Ehhez jól kell ismerni az elvárásokat, sőt a megrendelő igényét, életformáját is, hiszen testre szabott megoldásokkal kell az igényeket kielégíteni. Az esztétikum és a stílus is nagyon fontos, de ezek változhatnak az évek során, de a lakás struktúrája, használati módja, funkcionalitása nem. Néha egy lakás terét jobban ki tudjuk használni, ha néhány tíz centiméterrel odébb kerül egy belső fal. A tér felöltöztetése csak az utolsó fázis a munka során. A használati bútor is elsősorban a funkcionalitáshoz köthető, utána jön csak a dizájn. Hiszen nem mindegy, hogy a kanapén félig fekve szeretünk tévét nézni, vagy inkább egyenes háttal olvasunk.

Aki előre elvégzett terv nélkül végeztet felújítást, annak kicsúszhat a kezéből az irányítás

Aki újított már fel lakást, az tudja, hogy milyen komplex tudásra van szükség. A csempe, járólap kiválasztásától kezdve a villanyszerelésen át, a festésig számos kérdés merül fel, amire, ha nem jó választ adunk, évekig bánkódhatunk egy-egy rossz döntés miatt. Például a rossz helyre tett dugalj miatt hosszabbítót kell használnunk. Előre tervezve pedig minden a helyén van, fölösleges, látható kábelek nélkül. Aki előre elvégzett terv nélkül végeztet felújítást, annak kicsúszhat a kezéből az irányítás, kapkodni fog, és az elkészült – gyakran nem a legoptimálisabb – munkafolyamat után belekényszerül olyan megoldásokba, amik nem tökéletesek. Mi éveket tanulunk azért, hogy a megrendelő elégedett legyen a végeredménnyel. Ennek a tudásnak a hiányában is elkészül a lakás, de nem ugyanaz a végeredmény. Tehát a kiviteli tervnek készen kell lennie már a felújítás megkezdése előtt. De beszéljünk a spórolásról. A felújítás a legolcsóbb anyagokkal számolva is több milliós tétel, ennek töredéke a lakberendezői díj. A csempe és a járólap burkolattervezése által meg tudjuk mondani, hogy pontosan mennyire van szükség, így elkerülhető a túlvásárlás és a fölösleges pénzköltés, vagy éppen az alulvásárlás, ami nagy gondot okozhat, ha nem elég az anyag. De ez csak egy példa a sokból, amivel pénzt tudunk spórolni, ha tervszerűen gondolkodunk és ez alapján valósul meg a kivitelezés. A lakberendezésre tehát nem kell luxuskiadásként tekinteni, hanem egy olyan befektetésre, ami haszonnal jár és költségeket is mederben tarja.

– Mi a munka folyamata?

– Először beszélgetünk a megrendelővel, itt derülnek ki az igények, életmódbeli szokások, elvárások. Fontos tisztázni a felújításra szánt összeget is, hiszen nem mindegy, hogy milyen keretek között mozoghat a munka. Egy lakás alaprajzi nézetet átbeszélünk, majd egy nagyobb tervezési fázis jön. Innen már a látványtervekkel térek vissza a megrendelőhöz, így a megvalósulást előre tudjuk vizionálni, majd finomítani a terveken, ha ez mégsem nyerte el teljes mértékben a megrendelő tetszését. Előfordul, hogy olyan ötleteket, elemeket is lát a látványtervben, amire ő nem is gondolt, hogy szükséges lehet. A több körös látványterv után kezdjük csak el a részlettervek – mint a gépészeti, villamos segédrajzok, falnézetek, burkolatkiosztás, egyedi asztalos bútortervek – elkészítését. Ezek után már csak a szakember precizitásán múlik a kivitelezés. Egyedi bútoroknál például folyamatosan egyeztetünk az asztalossal, hiszen a szaktudása miatt sokkal több ötlete van, amiből aztán választhat a megrendelő.

– Ennyire fontos lenne a tudatos tervezés?

– Mondok egy példát. A konyha tervezésénél tudnunk kell, hogy milyen eszközöket fogunk használni. Gáz főzőlap vagy kerámialapos, beépíthető sütő vagy hagyományos. Milyen gépeket használunk gyakran és a konyha melyik részén, mert oda több kiállású villamos szerelvény, konnektor kell. Milyen edényeket, eszközöket használunk gyakran, ezeknek elérhető közelségben kell lenniük, a nem gyakoriakat pedig tehetjük magasabbra. Nem mindegy, hogy a kész bútorhoz próbáljuk igazítani a konyhát, vagy ennek méretére, tulajdonságaira szabott egyedi készítésű konyhabútort terveztetünk. Egy tudatos tervezés megvalósulása során sokkal boldogabban dolgozunk a konyhában, mint az ad-hoc jelleggel készültel. A végeredmény pedig nem csupán esztétikailag lesz magasabb színvonalú, de a használatát tekintve is.