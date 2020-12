Még nincs nagy roham a helyi piaci standoknál

Lassan indul be az ünnepi szezon a helyi piacon. Az árusok kínálata már gazdag, a forgalom pedig a következő hetekben tetőzhet.

A járványhelyzet a helyi piacon is érzékelhető. Tavaly ilyenkor már lapunk arról írt, hogy méteres sorok kígyóznak a halas szak­üzletnél.

Nos, most ettől nem kell tartani. Az egész évben tapasztalható drasztikus áremelkedés itt is érzékelteti hatását.

Csupán egy példa: 2019 decemberében már kilónként 300 forint könyékén lehetett vásárolni almát, ma ezt már csak 400 forintért tehetjük meg.

A húsárak is emelkedtek, ám még nem drasztikusan.

A standokon található kolbász kilója 2700–3000 forint, a vastagkolbász kilója 3000–3500 forint. A fültölt sonka és tarja kilója is ebben az árban mozog jelenleg.

A tepertő áráról már korábban bővebb írásban értekeztünk. Csütörtökön, átlagosan 3500–4000 forintért kínálták ezen finom árut.

Ami a zöldségeket illeti, nagyobb ármozdulás az utóbbi héten nem történt. A sárgarépa kilója 250–300 forint, a fehér répa kilója 450–600 forint között mozog. Igazi vitaminbomba a fekete retek, amelynek kilóját 280–320 forint között kínálják. A fekete retek beltartalmi értékeiről elmondható, hogy ez a gyökérzöldség nemcsak tápértékéről, de még inkább gyógyhatásáról híres. Illóolajban, C-vitaminban, káliumban, vasban és foszforban gazdag. Antioxidáns tartalma magas. A népi gyógyászatban epe- és májtisztító hatású szerként közismert, de ugyancsak jó rekedtség, köhögés, megfázásos betegségek ellen. A vörös- és fokhagymához hasonlóan a fekete retek is baktérium- és vírusölő hatású, immunerősítő szer.

A savanyú káposzta kilóját 600 forintért mérik és további ízes finomságokat is találunk a pultokon. A vírusok elleni napi harcban is erősíthetjük immunrendszerünket ezen finomságok napi fogyasztásával.

A vásárlók többsége már bezsákolt télire. Azaz a pincében, kamrában hever már a zsákos hagyma és krumpli. A vöröshagyma kilóját e héten 180–300 forint között, míg a burgonyáért – fajtától függően – 160 és 320 forint között kínálták. Ami meglepő volt, hogy a Görögországból érkezett naracs kilója már 600 forint felett (620/kg) volt.