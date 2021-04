Még nem a végleges állapotban van a Mózes-szobor és környéke

Hosszú előkészület után pénteken állították fel a Magyar Örökség díjas Wagner Nándor Mózes szobrát a Krisztus király plébániatemplom főbejárata előtt. A szobor még nem végleges formájában ugyan, de már megcsodálható, további részletek alább olvashatók.

Baltási Nándor plébános fontosnak tartotta elmondani, hogy a szobrot Wagner Chiyo asszony, az alkotó özvegye a dunaújvárosi római katolikus plébániának ajándékozta, ahogyan azt a posztamens felirata is jelzi. „A szobor a templom kertjében került elhelyezésre. Nem részletezem, de a szobor állításának megakadályozására történtek lépések. A plébánia hívő közössége kiállásának eredménye, hogy a szobor most a helyén állhat. Az ajándékozási szerződésben vállaltuk, hogy a szobor mindig látogatható lesz az érdeklődők számára. A dunaújvárosi római katolikus hívők úgy tekintenek erre a szoborra, mint a gondviselés közbenjárására, azért kapták, álltak ki mellette és fogadták el, hogy a város teljes közössége gazdagodjon a művésznek a szoborba rejtett gondolatával. Ugyanígy ajándékozza a hívők közössége a Krisztus király templom új üvegablakait is a város minden polgárának – amely üveg­ablakok bár a templom belső díszítését szolgálják, esti kivilágításban az Aranyvölgyi útról is csodálhatóak. A szobor helyével kapcsolatban volt több ötlet is, felmerült az is, hogy a templom bejáratával szembe, a lejtős részre kerüljön, ahogy a hegyről jön le a táblával. Eljött Prokopp Mária professzor asszony és Wehner Tibor művészettörténész, és velük közösen dőlt el a végleges hely. Itt mondom el, hogy az arra járók még nem a végleges állapotban láthatják a szobrot, mert a felülete még kezelve lesz, és a tervek szerint a tér burkolata is megváltozik majd a szobor környezetében, ha a forrást elő tudjuk teremteni rá.”

A XX. század egyik legnagyobb magyar szobrászának üzenete hazájához

Prokopp Mária Széchenyi-díjas művészettörténész, egyetemi tanár így fogalmaz a szoborral kapcsolatban: „A diadalmas erejű művészi alkotás a XX. század egyik legnagyobb magyar szobrászának üzenete hazájához. Az özvegy, Wagner Chiyo asszony ajándéka, aki jól tudja, hogy férje szívében a hazája mindvégig fontos helyet foglalt el.”

A Wagner Nándor művészeti és szellemi örökségét őrző és ápoló Academia Humana Alapítvány nevét még maga az alkotóművész találta ki, de csak a halála után alapították meg Budapesten. Kiss Sándor, az alapítvány elnöke elárulta, egy szakértő céget, a Reneszánsz Zrt.-t bízták meg a szobor felállításának feladatával, amellyel már harmadszor vesznek részt közös köztéri munkában. Azt is elárulta az elnök, hogy a szobor már tavaly október végén megérkezett Dunaújvárosba. Gondolkodtak rajta, hogy még akkor felállítják, de a döntést a tél is befolyásolta, nem is volt meg még az alap, és a járvány miatt sem lehetett akkor megoldani. Mint elmondta, tavaly ünnepeltük a magyar–japán diplomáciai kapcsolatok százötvenedik évfordulóját, és Wagner Nándor özvegye ebből az alkalomból ajánlotta fel a szobrot. Székesfehérvár valamilyen érthetetlen okból nem tartott igényt rá. Miután Dunaújváros, illetve az egykoron születő Sztálinváros első szobra, a Dózsa mozi előtti téren álló Korsós leány a szobrászművész alkotása. Ez a máig népszerű békás szökőkút, amelyen sok dunaújvárosi nemzedék gyermekei lovagoltak, ezért egyértelmű volt, hogy a szobrot ide szeretnénk valahová Dunaújvárosba hozni. Bráda Tibor üvegművész nagyon jó barátom, ő hozott össze Baltási Nándor atyával, akihez el is jöttünk az ajándékozási szándékkal. Miután elfogadta, a szobor egyenesen Japánból érkezett ide.

– Annyit el kell mondanom, hogy a szobrászok zömében megrendelésre dolgoznak, ebből van jövedelmük. Wagner Nándor élete végén, tehetős szobrászként azt mondta, készít valamit saját szándékából, ami az ő üzenete a világ népeinek. Így tervezte meg a Filozófiai kertet. Ebből egy nyolcalakos példány Budapesten áll, egy másik, tizenegy alakos Tokióban, a harmadikat New Yorknak ajándékozták. Eredetileg körülbelül harminc szoborban gondolkozott, amiből tizenkettő készült el. Az utolsó volt ezekből Mózes, amit ezerkilencszázkilencvenháromban alkotott, és a tömege nyolcszázhatvan kilogramm, összeszerelve három méter tizennégy centiméter. Ugyan egy ilyen alkotásnak leginkább csak eszmei értéke van, de úgy becsülhető, hogy egy ilyen szobor a művész tiszteletdíja nélkül hozzávetőleg tizenötmillió forintba kerülne. A részleteket Baltási Nándor atya tudhatja, de az biztos, hogy szeretnénk egy megfelelő szoborszentelést és avatási ceremóniát majd. Wagner Chiyo asszony már kilencvenéves, ő volt a Wagner Nándor Emlék­alapítvány elnöke, de már visszavonult, és három évvel ezelőtt Koji Akiyama vette át tőle az elnökséget, aki egy családtag. Wagner Chiyo asszony többször meglátogatta a várost, a József Attila Könyvtárnak férje könyveit és róla készült videókat ajándékul átadta. Chiyo asszony a mai napig szívén viseli a hagyaték sorsát, most is várta a visszajelzést a szobor felállításáról, örömmel olvasta tudósításunkat is.