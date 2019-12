Még keményebben dolgozik az álmaiért

A tavaly a Fortuna Sittardhoz szerződő Dobos Áron után újabb fiatal tehetséges dunaújvárosi labdarúgó igazolhat Hollandiába.

A Dunaújvárosi PASE labdarúgója, Kovács Barnabás nemrégiben próbajátékra utazott az FC Twente együtteséhez. Egy hétig a klub korosztályos csapatánál térképezték fel a tudását. A hírek szerint rendkívül pozitív benyomást tett a szakmai stábra. Mindenféleképpen kedvező előjel, hogy az ő menedzsere is az a Vörösbaranyi József, aki az elmúlt esztendőben Dobos Áron átigazolásában is tevékeny szerepet vállalt. Az FC Twente székhelye Enschede városában található. A 2010/2011-es szezonban 2010-es bajnoki címüknek köszönhetően a Bajnokok Ligája főtábláján szerepelhettek, ahol a csoportban elért harmadik helyezésük további Európa Liga szereplést ért. Azóta megjárták a másodosztályt is, ahonnan tavaly jutottak ismét vissza. Jelenleg a tizennyolc csapatos holland első osztályban, az Eredivisieben a tizenkettedik helyen állnak.

Kovács Barnabás a Hollandiában eltöltött napokra a következőképpen emlékszik vissza: – Nagyon jól éreztem magam a Twenténél, megfogott az, hogy azonnal befogadtak, segítettek mindenben. Egy percig sem éreztem azt, bárki lenézne, vagy negatívan állt volna hozzám. A szakmai stáb tagjai meg voltak velem elégedve. Kiemelték a technikai tudásomat, és azt, hogy „látok” a pályán. Természtesen az is elmondták, miben kell fejlődnöm az előre lépésem érdekében. A tanácsokat megfogadtam a jövőben orvosolni próbálom meglévő hiányosságaimat. Korábbi nagyszerű edzőim közül sokat köszönhetek Dobos Lászlónak és Arany Dávidnak. Szerintem ők hozták ki belőlem a legtöbbet. Lőrincz Emillel közel három éve dolgozom együtt, és csak hálával tartozok neki, hogy mindig bizalmat szavazott nekem. Természetesen helyén kezelem ezt a helyzetet, és tisztában vagyok vele, a jövőben még keményebben kell dolgoznom azért, hogy elérjem az álmaimat.

A holland klub képviselői elmondták, hogy továbbra is figyelemmel kísérik majd Kovács Barnabás teljesítményét, és a tavaszi szezonban nyújtott produkciója, illetve a fejlődése függvényében folytatódhatnak majd a tárgyalások a felek között.