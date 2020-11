Még csak tíz éves, de már öt éve önkéntes tűzoltó

A legifjabb tűzoltót a megyeszékhely hivatásos tűzoltói is szerették volna megismerni, ezért meghívták egy szolgálatra az őszi szünetben, és nem is akármilyen meglepetéssel készültek neki. Az édesapjával érkező Viktor kipróbálhatta, milyen egy már-már éles bevetés. A kisfiú elmesélte, hogy bizony ő otthon is tűzoltó, saját légzőkészüléke van, mindenhova bebújik, ahova csak lehet, és még egy tűzoltó talicskát is készenlétben tart.

A kis tűzoltóról készült képgaléria itt megtekinthető.

Ez pedig egy videó Mátyás Viktor bevetéséről.