Medvematek a hegyen 150 széchenyis diákkal

Az ország egyik legizgalmasabb és egyben legsokoldalúbb szabadtéri matematikai versenye, a Medvematek, amelynek Gellért-hegyi seregszemléjén idén is ott volt a Széchenyi István Gimnázium népes csapata.

Az országos kitekintésű A Medve Szabadtéri Matekverseny idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját. A rangos szellemi seregszemle visszatérő vendége a Széchenyi István Gimnázium, amely a közelmúltban 9. alkalommal vett részt a Gellért-hegyen rendezett nagyszabású eseményen. A DH-nak Molnár Zoltánné pedagógus beszélt a részletekről: – Kilenc éve egy volt széchenyis tanítványunk szólt erről a versenyről. Azóta folyamatos a részvételünk, és egyre népesebb csapattal nevezünk. Május végén 156 fővel képviseltettük magunkat. Mindez köszönhető a verseny valóban egyedi és fantasztikus légkörének, valamint a pedagóguskollégák aktivitásának is. A háromfős csapatoknak kis teljesítménytúra keretében kell ötletes, nehéznek mondható feladatokat megoldaniuk. Az utóbbi kilenc évben számos remek eredményt értünk el, többször is megelőztünk nagyhírű budapesti gimnáziumokat is – fogalmazott lapunknak Molnár Zoltánné, aki az idei eredményekről is szólt: – A gyerekek különböző fokozatokat (bronz, ezüst és arany) szerezhetnek, attól függően, hogy hány főfeladatot (nehéz, nem középszintű feladat) oldottak meg. A diákjaink szépen szerepeltek. A legjobb eredményeink kategóriánként: „Medvebocs” kategóriában: arany fokozat, 34. hely, 540 csapatból, „Kismedve” kategóriában: arany fokozat, 73. hely 370 induló csapatból, „Nagymedve” kategóriában: arany fokozat, 26. hely 170 csapatból, „Jegesmedve” kategóriában: ezüst fokozat, 18. hely 37 csapatból. Természetesen jövőre is ott leszünk!