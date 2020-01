 Meddig fogyasztható?

Mindenki tudja, hogy nyáron nagyon óvatosan kell bánni az élelmiszerekkel, hiszen a nagy melegben könnyen megromolhatnak.

Pláne, ha nem teszik be időben a hűtőszekrénybe. Ám ilyenkor, télen is adódhatnak problémák, ha nem tartja be az alábbi alapvető szabályokat.

HAL A friss árucikk legfeljebb egy napig áll el a hűtőben. A mélyhűtött változatok akár hetekig is tárolhatók, feltéve, ha nem olvadnak ki szállítás közben.

HÚS A 4–6 fokra állított hűtőben körülbelül két-három napig friss marad. Ha ennél tovább szeretné tárolni, mindenképpen fagyassza le, így akár hat hónapig is eltartható.

TEJ Minden tejfélére igaz, hogy a felnyitása után három napon belül meg kell inni. Ne hagyja a konyhaasztalon, minél hamarabb tegye be a hűtőbe, mert gyorsan megsavanyodhat!

JOGHURT A dobozon feltüntetett szavatossági idő után még egykét napig fogyasztható. Ilyenkor azonban mindig ellenőrizze, kifogástalan-e az illata! A kibontott terméket négy-öt napig használhatja fel.

TOJÁS A nyers tojás frissességét úgy ellenőrizheti, hogy egy pohár hideg vízbe teszi: a régebbi a víz felszínén lebeg, míg a friss lesüllyed a fenekére. A nyers tojást tartalmazó ételeket és a majonézes saláták maradékát az elkészítésüket követő 24 órán belül el kell fogyasztani.

GOMBA Ne tárolja a gombát napokig, 24 órán belül használja fel! Erre nem csak az ételmérgezés elkerülése érdekében, hanem a gombákban esetleg mégis megtalálható férgek nagyobb arányú kártételének megelőzése miatt is szükség van. Egyes gombafajok különösen gyorsan mennek tönkre.

SAJT A lágy sajtok egy-két hétig, a kemények akár három hétig is biztosan megtartják az aromájukat. Legjobb, ha folpakba csomagolva vagy légmentesen záródó műanyag dobozban rakja el őket. A juhsajt legfeljebb egy hétig őrzi meg a szavatosságát.

TÉSZTA A megmaradt főtt tésztát lezárt dobozban még körülbelül 3 napig, lefagyasztva akár egy hétig is tárolhatja. A kibontott csomagolású nyers termék egy évig eltartható, utána elveszíti az ízét.