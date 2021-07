Meccs előtt

Ezt ne hagyja ki! Parlament nélkül egyre szánalmasabbá válik Jakab Péter

Sportszerető emberek között fordulhat elő a következő párbeszéd, amelyet olvasóink figyelmébe ajánljuk:

– Szólj a Csoszinak, hogy álljon be a kapuba!

– De melyikbe?

– Melyikbe, hát ebbe! A jó ég áldjon meg!

– Csoszi, hé, hahó! Állj már be a kapuba! Igen, ide gyere, állj be!

– Ne üvölts már! Azt én is tudok. Fussál oda a Csoszihoz, küldd ide, te meg állj ki a szélre!

– A szélre?

– A szélre.

– De melyikre?

– Mondd csak, vörös a fejem?

– Nem igazán.

– Na hát, ha még egyet kérdezel, akkor az lesz, és azt nagyon utálnám. Melyiken szoktál?

– A jobbon.

– Akkor most a balra mész. Na, mozgás! Gyere, gyere Csoszikám, szedd már a lábad, kesztyűd hol van?

– Nekem nincs kesztyűm. A Zsozsónak van, ő szokott a kapuban állni.

– Csoszikám, kérlek ne bosszants! Kérd el a Zsozsó kesztyűjét, de rögtön. Aztán légy oly kedves fáradjál már be a kapuba! Hát a Kispista mit kóvályog ott jobbra? Most mondtam neki, hogy a balon lesz. Csoszikám, ha megvan a kesztyűd, fussál oda a Kispistához, küldd át a bal oldalra, és verd is nyakon. Nem akarok megint ordibálni vele.

– Megyek, megyek.

– Zsozsó! Gyere ide egy pillanatra! Megnézzük a Csoszit, hogy megy neki, ha meg nem bírja, akkor mész te. Holnap jönnek Ózdról, nem éghetünk be, végig te leszel. Jól van Zsozsókám?

– Oké, persze. Csak az van, hogy nagy a kesztyűm a Csoszinak, lötyög rajta, azt mondta inkább kesztyű nélkül csinálja majd.

– A nagy lópikulát csinálja kesztyű nélkül! Azt ha egy kemény löket leviszi a kezét, akkor mit mondok majd az Évikének meg a vezetésnek? Hogy a Csoszi kis női kacsóira nem illik a csúnya nagy bőrkesztyű? Pattogj oda a Csoszihoz, és húzd rá a puha ujjacskáira a kesztyűt, nesze itt egy szigszalag, jól tekercseld oda a csuklójára! Aztán lassan kapd össze a fiúkat, mert kezdés van!

– Oké, Feri bá! Gyerünk srácok, egy-kettő, kezdés van!

– Csoszi! Rendben vagy? Minden oké?

– Igen, Feri bá! Kicsit izgulok, de minden rendben lesz!

– Remek, akkor told a sisakot a fejedre aztán kezdjük!

– Kispista a balon, rendben, Budai kettő a jobbon, többiek, rendben. Három, kettő, egy, halló, halló, üzemmérnök jelentkezz! Itt Feri, a csapat készen áll! Hajrá, gyerekek, végezzünk időben, az esti meccset már nézni akarom a hideg sörömmel a kezemben!

Lópikulát csinálja kesztyű nélkül! Azt ha egy kemény löket leviszi a kezét?