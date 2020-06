Mától az esküvőn a völegény megcsókolhatja a menyasszonyt

Kacziba Andi Dunaújvárosban született, jelenleg, Milánóban él. A koronavírus okozta helyzetről ír egy blogot, amelyet megosztunk önökkel:

Milánó, 2020.06.27. – 109. nap

Ma reggel furcsáltam, hogy nincsenek gyerekek a parkban, azután eszembe juttott hogy a héten minden iskola bezárt, vége az online oktatásnak. Megkezdték a vakációt azok a gyerek is, akik eddig Milánóban maradtak, mert szüleik nem home office-ban dolgoznak. Ezen a nyáror sokan a nagyszüleiknél fogják tölteni a nyarat, igy szüleik végre fellélegezhetnek. Az idei év nagy megpróbáltatás volt a gyerekeknek és a szülőknek egyaránt.

Ma bejelentették hogy szeptembertől csak a teljesen egészséges gyerekek mehetnek az iskolába, a náthával is ott kell maradni amíg el nem múlik, sőt, csak három nap tünetmentesség után jöhet szóba az iskola. A szülők már most fogják a fejüket…

Az hírekben egy milánói férfiről olvashattunk, aki elkeseredettségében felmászott az erkélypárkányra, és le akart ugrani. Az erkély alatt összegyült kisebb csoport tagjai nevetve figyelték az eseményt, és többször bíztatták az ugrásra. Szerencsére a rendőrség időben megérkezett és leszedték a férfit a párkányról. A kormány ma esti adatai szerint a jelenleg fertőzöttek száma összesen 16836, az elmúlt huszonnégy órában 175 az új fertőzött, közülük 77-en (44%) Lombardia régióban vannak.

1260-an szorulnak jelenleg kórházi kezelésre, 97 beteget az intenzív osztályon kezelnek, és 15479-en orvos által elrendelt házi karanténban vannak.

Eddig 188584-en gyógyultak, közülük ma 969-en.

Az elhalálozottak száma 34716, közülük a mai napon 8-an hunytak el. Az elhalálozottak száma március elsején volt ennyire alacsony legutoljára.

Az eddig megfertőződöttek (jelenleg fertőzöttek + gyógyultak + elhunytak) száma 240136.

Az elmúlt huszonnégy órában a fertőzések száma 0,1%-kal emelkedett. Az értékek jól alakulnak, egyedül az újabb gócpontok kialakulása miatt aggódhatunk. Ha továbbra is óvjuk egészségünket a biztonsági szabályok betartásával, akkor végre sikerülhet leküzdeni a járványt. Valószínüleg július 1-től nem kell többet szájmaszkot hordanunk ha elhagyjuk otthonunkat, csak ha tömegközlekedési eszközre szállunk, vásárolni megyünk, és abban az esetben ha valahol nem lehetséges az egyméteres biztonsági távolság betartása. Mától az esküvői szertartáson a pár számára nem kötelező a szájmaszk, és az elhangzott igen után a völegény megcsókolhatja a menyasszonyt. A papnak és a násznépnek viszont továbbra is kötelező marad.

Kacziba Andi