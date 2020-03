Mától az egész ország területén drónokkal kontrollálhatják mozgásunkat

Kacziba Andi Dunaújvárosban született, jelenleg, Milánóban él. A koronavírus okozta helyzetről ír egy blogot, amelyet megosztunk önökkel:

Milánó, 2020.03.23. – 13.nap

– Hajnalban ébredt az egész ház. Az új szomszédok, pontosabban két fiatal férfi, akikről nem tudni hogy barátok, vagy, csak barátok, üvöltöztek egymással. Szavaik kivehetetlenek voltak, hiába füleltünk türelmesen hogy megértsük, mi is zajlik közöttük.

A hosszú és folyamatos összezártság próbára teszi az egy fedél alatt élőket, bármilyen kapcsolatban is állnak egymással.

A stressz mértéke attól függ, hogyan tudunk alkalmazkodni az adott helyzetben, és milyen a probléma megoldó képességünk. Otthonunkat menedéknek látni és nem börtönünknek, csak nézőpont kérdése, rajtunk múlik az is, hogy a karanténban eltöltendő időt hasznossá tesszük, vagy hagyjuk elveszni. A napi rutin megtartása mellett, itt az alkalom hogy ingyenesen letöltsünk és elolvassunk egy jó könyvet, akár egy digitális könyvtárból, vagy a Mondadori kiadó 10000 kötete közül. Új nyelvet is tanulhatunk, hiszen a nyelvtudás már akkor is hasznos lehet számunkra ha csak az elsö pár szónál tartunk. Egy jó film is segíthet a kikapcsolódásban, a kedvenc sorozatunkat végre végignézhetjük szinte egyhuzamban.

Sokan nem jártak jóga órára, mert úgy érezték, kezdőként ciki ügyetlenkedni a többiek előtt. Itt az idő és az alkalom, bárki felzárkózhat ha a tv előtt gyakorol a következő kurzus indulásáig.

Több pszichológus javasolta hogy tartsunk egy füzetet az ágyunk mellett, és ébredés után álmainkat azonnal írjuk le. Ha napközben álmainkat fejtegetjük, valószínüleg rákövetkező este kevésbé fogunk szorongani elalvás előtt.

A reggeli hírekben egy külvárosban elő idős bácsiról olvashattunk, aki házhoz rendelt valamit a gyógyszertárból, hiszen a gyógyszertárak ingyen kiszállítanak az időseknek, hogy ne kelljen elhagyniuk otthonukat. A futár hiába csengetett, senki sem nyitott ajtót, és amikor a bácsit sikerült végre telefonon elérni, közölte hogy köszöni, jól van, nincs szüksége semmire, csak meg szeretett volna győzödni arról, hogy a szolgáltatás valóban müködik.

A kormány ma esti adatai szerint a jelenleg fertőzöttek száma összesen 50418, az elmúlt huszonnégy órában 3780 az új fertőzött. 20692-en szorulnak jelenleg kórházi kezelésre, 3204 beteget az intenzív osztályon kezelnek, és 26552-en orvos által elrendelt házi karanténban vannak. Eddig 7432-en gyógyultak, közülük ma 408-an. Az elhalálozottak száma 6077, közülük ma 602-en hunytak el.

Az eddig elhalálozott orvosok száma 21.

Az eddig megfertőződöttek (jelenleg fertőzöttek + gyógyultak + elhunytak) száma 63927.

Az eddig elvégzett korona vírus tesztek száma 275468.

Az adatok szerint az elmúlt huszonnégy órában a fertőzések száma 9%-kal emelkedett; a járvány terjedése már második napja lassabb, de nem elég lassú ahhoz, hogy az elkövetkező napokban tetözhessen. Nagy valószínüség szerint a fertőzöttek száma továbbra is emelkedni fog, de van egy csepp reményünk hogy kritikus helyzetünk hamarosan javulni kezd.

Mától az egész ország területén drónokkal kontrollálhatják mozgásunkat (az elmúlt napokban már sikeresen teszteltek drónokat Róma és Bari ellenörzésében). A rendőrök, egy Kínában már sikeresen alkalmazott technológiai fejlesztés eredményeként , infravörös kamerával felszerelt sisakot kapnak. A hőkamera 5 m távolságig megbízhatóan érzékeli a járókelők testhőmérsékletét, és ha 37 foknál többet észlel, azonnal sípol. Remélhetőleg ez a módszer meggyorsítja a betegek kiszürését és azonnali izolálását.

Giovanni Rana, a híres tészta készítő üzem tulajdonosa, dolgozóinak fizetését 25%-kal emelte, ezzel is elismerve munkájukat.

Carlo Cracco, Michelin csillagos chef, miután éttermei zárva vannak, felajánlotta dolgozóival együtt a tíz nap alatt elkészült, új, milánói kórház konyhájának müködtetését.

Genova kikötőjében a Splendid komphajón, kórházat hoztak létre az új betegek ellátására.

A milánói Centrale pályaudvarnál, már a járvány előtt bezárt Hotel Michelangelo karanténként fog müködni, ezzel is elősegítve a fertőzöttek, és potenciális fertőzöttek izolálását családtagjaiktól.

Aki tud, segít a varrásban, ellátja szájmaszkkal ismerőseit, szomszédait, akár az ismeretlen rászorulókat is. Mások segítenek a bevásárlásban, ételhordásban.

A korona vírus hatására mindenki jobban odafigyel a többiekre, és újabb, többgenerációs hálózatok jönnek létre.

Rengeteg időnk van elgondolkodni értékeinkről, érzelmeinkről, kapcsolatainkról, és céljainkról.

Elindult bennünk egy változás, ami meghatározó lesz a járvány utáni jövőnkben is.

Kacziba Andi