Mathias Rust bravúros akciója a Vörös téren – szenzáció volt

„Úgy gondoltam, meg kell próbálni berepülni a Szovjetunióba, egészen Moszkváig. És mert én hittem abban, hogy a moszkvai kezdeményezések erőteljesebbek, mint a washingtoniak, Moszkva ügyét mentem segíteni, erősíteni a Szovjetunióba.” /Mathias Rust/

1987. május 28-án olyan dolog történt, ami akkor valóban szenzációszámba ment, egy német jelzésű kis repülőgép landolt váratlanul a moszkvai Vörös téren. A pilóta egy 19 éves nyugatnémet fiatal, Mathias Rust, egy Cessna-172 típusú sportrepülővel kijátszotta az addig sebezhetetlennek tűnő szovjet légvédelmet, és leszállt a Szovjetunió fővárosának központi terén. Az elképesztően bátor, de ugyanakkor kockázatos és nagyon veszélyes vállalkozásra, Rust már hetekkel korábban készült.

Békeharcos vagy őrült?

1987. május 13-án hagyta el a Hamburg melletti repteret a bérelt Cessna 172-es típusú repülőjével, tervét egy észak-európai kitérővel kezdte, és miután több városban is megfordult, 28-án indult el Helsinkiből Moszkva felé. Kezdő pilótának számított, a moszkvai kaland előtt mindössze ötven órát töltött levegőben, ami nagyon kevés. Több szovjet radaron is megjelent a gépe, ezért az oroszok megfigyelésére vadászrepülőket is küldtek fel utána, de érdekes módon egyik sem állította meg. A szovjetek ugyan észlelték az engedély nélküli berepülést légterükbe, egy vadászgép szorosan követni is kezdte a gépet, de mivel a behatoló nem tanúsított ellenséges viselkedést és a radarok számára bemérhető magasságban repült, nem lőtték le. „Amikor megláttam ezt az orosz gépet, annyira megbénultam, és a szívem olyan hevesen kezdett el verni, hogy egyre görcsösebben fogtam a kormányt, és szinte belepréselődtem a pilótaülésbe” – mesélte 14 évvel később Rust egy Friderikusz Sándornak adott tévés interjúban.

Az akcióval Mathias Rust azt szerette volna elérni, hogy ha sikeresen át tud jutni a vasfüggönyön, az bizonyítja azt, hogy Gorbacsov a Szovjetunió akkori első embere, valóban komolyan gondolja a Nyugattal való kapcsolatainak az átrendezését. Rust egy híd szerepét szerette volna betölteni a Szovjetunió és Nyugat-Európa között.

Este 18 óra körül érte el a szovjet fővárost, s ahogy közeledett a város centruma felé, és kereste a megfelelő leszállási helyet, meglátta a Kremlt. Az járt a fejében, ha a Kreml falán belül landolna, úgy kevesen látnák, valamint a KGB emberei gyorsan elvinnék, letagadva, hogy bármi is történt, azonban ha a Vörös téren ér földet sok ember előtt, azt nehéz lenne eltussolni. Végül a Boldog Vazul-székesegyház előtti téren sikerült nagy nehezen, a vezetékeket elkerülve, a földön landolni. Szerencséje volt abban is, hogy aznap a trolibuszok felsővezetékeit eltávolították, javítás végett. A német fiatalember végül kiszállt a gépéből, a meglepődött moszkvaiak – miután felocsúdtak első döbbenetükből – barátságosan fogadták, le is fényképezkedtek vele, sőt egyesek autogramot is kértek tőle. A járókelők filmforgatásra gyanakodtak, amikor pedig szóba elegyedtek a pilótával, és ő elmondta, hogy Németországból jött, mindenki a szocialista NDK-ra gondolt.

A szovjet reakció

Az is érdekes, hogy csak majdnem egy óra múlva érkeztek meg a szovjet biztonságiak, kordont vontak a gép köré, majd elküldték a bámészkodókat, Rustot pedig elvitték kihallgatásra. Később bíróság elé állították, pere 1987 szeptemberében kezdődött. Garázdaságért, a légi közlekedés szabályainak megszegéséért és a Szovjetunió államhatárának megsértése miatt négy év fogházra ítélték, amelyet a híres moszkvai Lefortovo börtönben kellett letöltenie. A repülős eset sokkolta a Moszkva biztonságában teljes mértékben hívő szovjet közvéleményt, a sajtóban rögtön számos bíráló cikk jelent meg. Mihail Gorbacsov, akkori szovjet vezető a légvédelem totális kudarcát használta fel arra, hogy megszabaduljon a reformjait, a glasznoszty és a peresztrojka véghezvitelét akadályozó tábornokoktól. Több száz magas rangú, a szovjet légvédelemért felelős vezető katonatisztet váltott le, a régi brezsnyevi kommunista rendszer híveként emlegetett Szergej Szokolov marsallt, akkori honvédelmi minisztert pedig rögtön nyugdíjazták. Gorbacsov nagyon ügyesen a saját hasznára fordította az esetet. Profitált belőle. A nyugatnémet fiatalember akciója egyrészt megmutatta a Szovjetunió népének, hogy nem akar az egész Nyugat végezni velük, másrészt rádöbbentette a világot a szovjet légvédelem hiányosságaira, ami módfelett aggasztotta a szovjet vezetést. Egy világhatalom addig sebezhetetlennek hitt védelmi rendszere lett kijátszva, szinte amatőr módon.

Matheas Rust később kegyelmi kérvényt nyújtott be, a legfelsőbb szovjet vezetéshez, Gorbacsov pedig kegyelemben részesítette, így 1988. augusztus 3-án szabadon engedték, és még aznap megérkezett Frankfurtba, ahol több száz újságíró várta a repülőtéren. Rust így nyilatkozott az esetről:

„Gorbacsovnak tudnia kellett, hogy nekem ezzel a berepüléssel komoly közöm volt ahhoz, hogy beindult a Szovjetunióban a peresztrojka. Az egész peresztrojka az én repülésem nélkül nem lett volna olyan átütő, mint így. Nyilván a repülésem nélkül is átalakult volna a szovjet politikai élet, de hogy az én esetem felgyorsította ezt a folyamatot, az biztos.”

Rust napjainkban

Mathias Rust soha többé nem vezetett repülőt. A híres Cessna kisrepülőgép végül egy japán gyűjtőhöz került, aki 160 ezer márkát fizetett ki érte, miután Rust 20 ezer dollárért elhozatta Moszkvából. Később a németek visszavásárolták a gépet, és jelenleg a berlini Német Technikai Múzeumban látható.

Rustot másfél évvel később újra elítélték, miután egy nővérnek komoly sérüléseket okozott, miközben polgári szolgálatát töltötte egy kórházban. Állítólag beleszeretett a nővérbe és feleségül akarta őt venni, de a hölgy kosarat adott neki, Rust ezért késsel támadta meg. A bíróság ezért 29 hónap börtönre ítélte, de 11 hónap elteltével szabadlábra került. Ezután úgy döntött, hogy új életet kezd, a Karib-tenger térségébe utazott, ott feleségül vett egy helyi nőt, majd egy élelmiszer-kereskedelemmel foglalkozó céget alapított. Rust pszichikailag labilis személyiség volt, 1996-ban áttért a hindu hitre, később Németországban ellopott egy értékes pulóvert, amiért tízezer márkás büntetést kapott, de végül is „megúszta” 600 márka büntetéssel, 2005-ben pedig, csalásért büntették meg 1500 euróra. Volt már profi pókerjátékos is, sok mindent megpróbált több-kevesebb sikerrel.

Állítólag jelenleg Mathias Rust egy zürichi bank pénzügyi tanácsadójának mondja magát, és pénzügyi elemzőként tevékenykedik Svájcban.

Ma is sokan állítják azt, hogy az egész esetet maga Mihail Gorbacsov akkori szovjet vezető rendezte meg, és az egész repülős szenzáció csak ürügy volt a szovjet vezető számára, hogy megtisztítsa hadseregét, a régi keményvonalas katonai vezetőktől. Egyszer talán fény derül az igazságra!

