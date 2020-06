Maszk a tarisznyába

A sors és az időjárás is kegyes volt a Pannon Oktatási Központ Magángimnáziumának 12. osztályos diákjaihoz, esőmentesen, az intézmény udvarán végül mégis megtarthatták ballagási ünnepségüket kedden.

A 11.-es tanulók, Kolbert Márió, Délceg Norbert és Körösztös Virág búcsúzott a ballagóktól, majd a végzősök nevében Soós Laura, Tóth Adél, Váradi Anna, Vízi Júlia és Kirilla Krisztián köszönt el iskolájuktól. A fenntartó nevében Borgulyáné Antal Zsuzsanna szólt a megjelentekhez. Ezt követően Máté Péter klasszikus sorait hallhatták ballagók s rokonaik: Egyszer véget ér a lázas ifjúság…

Természetesen az igazgató, Borgulya Zoltán is beszéddel készült, amelyből a többi között kiderült, a ballagótarisznyába került egy szájmaszk is emlékeztetőül a különleges helyzetre. Az igazgató John Lennon és Descartes szavait is beleszőtte a búcsúztatóba. Az ünnepi beszéd után az igazgató és a fenntartó átadta az idei Pro Talentis-díjat, amit az a diák kaphat meg, aki négy éven keresztül tanulmányi eredményével, szorgalmával és közösségi munkájával kiérdemli. Ebben az esztendőben Orsós Abigél vehette át e megtisztelő elismerést. A mindvégig egyenletesen magas tanulmányi és sportteljesítményért Ecsődi Sára vehetett át díjat. Kimagasló tanulmányi eredményéért Jelencsik Tamás, Váradi Anna, Zorics Regina, Ozsváth Virág kapott elismerést, Battyányi Dorka, Bíró Megán, és Halász Péter a tanulmányi eredmény mellett közösségi munkájukért is. A közösségért sokat munkálkodott Kirilla Krisztián, Szentimrey Dóra, Rehány Kitti, Bostyai Panna, Fenyvesi Hanna, Fodor Fanni, Hír Alexandra, Sárosi Anett és Vízi Júlia. Osztályaik szalagját Kovács Zsófia, Tóth Barnabás, Fodor Fanni és Halász Péter kötötte fel az iskola zászlajára.

Nem maradt el a kalapdobálás sem a végéről.