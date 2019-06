Második helyezéssel díjazták az Aztakeservit Kapcsolatát

Nagy siker és öröm kísérte a napokban a dunaföldváriak és dunaújvárosiak számára egyaránt ismert Azt­akeservit Értékőr Egyesület és a Hankook közös együttműködését.

2019. május 24–26. között rendezték meg Gödöllőn a Grassalkovich-kastélyban a Nemzetközi Természetfilm Fesztivált és Trash Art művészeti programot, ahova a fiúk nemcsak hulladékszobrokkal érkeztek, hanem egy, a Hankook által felajánlott abroncsokról készített mobil játszótérrel is. Az esemény újabb nagyszerű példája annak, hogy újrahasznosított anyagokból remek dolgok készülhetnek. A mobil játszótér minden egyes darabja – a mászófal, a csúszda, a lengőteke is – újrahasznosított abroncsokból készült. A játszótér elemeit Varga Tibor, az egyesület titkára „álmodta meg”. A Hankook Tire Hungary és az Aztakeservit mostani – példaértékű – projektje remélhetőleg valaminek a kezdete, és a jövőben is részt vesznek olyan programokban, amelyek a környezetvédelemre fókuszálnak.

A gödöllői eseményen – immár fő szoborépítőként is – je­leskedtek az Aztakeservit tagjai. Idén két szoborral „neveztek”; Kapcsolat nevű szobrukat – a tavaly leégett dunaföldvári csónakházból hozott, deformálódott – kajakból építették. A hulladékszobor egy lazacot ábrázol, amely az egyedüli olyan hal – tudtam meg a fiúktól –, amely közvetlen kapcsolatot jelent a szárazföld (édesvíz) és az óceán (sós víz) között. Innen ered az alkotás elnevezése. A szobor „testét” CD-lemezekkel borították, ezek szimbolizálják a pikkelyeket, amelyek színesen csillognak a kora nyári napsütésben, ezáltal szinte „életre keltve” a vízből kiugró lazacot. Az anatómiailag hiteles óriási lazac szájából egy horog lóg, amelyre PET-palackot akasztottak – felhívva ezzel is a figyelmet a vizek elkeserítő állapotára. A szobor a Trash Art Magyarország 2019 pályázatán a II. díjat hozta el az Azt­akeservit-fiúk számára Gödöllőn.

Másik szobruk az Aqua de vida (Az élet vize) nevet kapta készítőitől. Ez – a Hankooknak készített szobor – lett a fesztivál nyitószobra, tervezője Varga Tibor. Három ókori amphorát ábrázol (utalva a három őselemre: tűz, levegő, föld), amelyekből folyik a víz (a negyedik őselem). Közepén egy kis szökőkút is található, amely mellől egy bambuszfa nő ki. A víz kiemelt szerepe itt is érzékelhető, hiszen víz nélkül csak egy üres bolygó lenne Földünk.

Az Aztakeservit alkotófolyamata pedig a következő: a brainstorming módszerével dolgoznak (nyersfordításban: „gondolatroham”, „ötletáradat”). A szobor alkotói először is kitalálják, fejben rekonstruálják az alkotást. Majd az egyesület elnöke (Ferenczi Zsolt) megrajzolja a látványtervet. Ez alapján egy profi hegesztő (Bóka János) elkészíti a vázat, amire rákerülnek a hulladékelemek: fém, műanyag, PET-palack…és a mostani két szobor esetében sok-sok gumi.

És mit jelent az, hogy ők az esemény fő szoborépítői? A fiúk szerint elsősorban minőségi elvárást és képviseletet (harmadszorra vesznek részt a fesztiválon), hiszen ők már nem külsős pályázóként, hanem meghívott kiállítóként vesznek részt ezen a rangos eseményen.

A szobrokkal szeretnék felhívni a figyelmet az újrahasznosítható hulladékokra, a szelektív hulladékgyűjtés és az újrahasznosítás mechanizmusára. Fontosnak tartják, hogy a fiatalok rendelkezzenek azokkal az alapvető tudnivalókkal, amelyek elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy lássák egyéni felelősségüket a tudatos vásárlás, a szelektív hulladékgyűjtés és a környezettudatos magatartás területén. Elsődleges célközönségük a gyerekek, akiket egyfajta táptalajnak vélnek. Vallják, hogy tőlük kell indulni, mert a környezettudatosságra való „nevelés” csakis az ő esetükben lehet érdemleges.