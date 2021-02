Máriát az őskeresztény kortól kezdve nagy-nagy tisztelet övezi

Mint azt önök, kedves olvasók már tudják, az elmúlt napokban egy sajnálatos eseményre került/kerülhetett sor, amikor is Szűz Máriát, Jézus Krisztus édesanyját egy összetákolt képen durva vicc középpontjába állították. (Mire cikkünk megjelenik, az óriási felháborodás hatására az érintett pusztaszabolcsi alpolgármester, Csiki Szilárd lemondott – a szerk.) Az említett képet nem szeretném ecsetelni, aki készítette, magáról alkotott képet, de a mellette lévő szöveg azonban sérti az emberek többségének a jó ízlését.

Ma, amikor szólásszabadság van, ezzel is lehet takarózni, de valójában meddig? Szerintem – nem vagyok jogász – az én szabadságom határa a másik ember szabadságának a határáig terjedhet, cselekedeteimmel és megnyilvánulásaimmal nem sérthetek más embereket és közösségeket. Magyarország keresztény hagyományokra és értékekre épülő európai ország. Amikor azt mondom, hogy keresztény, akkor természetesnek tartom a zsidó gyökereket is, mert a nélkül nem alakulhatott volna ki kereszténység. Nem szándékoztam ezen az oldalon vallástörténelmi leckét adni az olvasónak, de bizonyos dolgokkal jó lenne egyszer és mindenkorra tisztában lenni.

Zsidóság, kereszténység

A keresztény hit alapja az, hogy nagypénteken Jézus keresztre feszítették, aki meghalt a keresztfán, de harmadnapra halottaiból feltámadt, felment a mennybe, majd onnan jön el egyszer, és ítélkezni fog az emberiség felett. Jézus zsidó volt, az arámi (egymással rokon sémi nyelvek, úgynevezett kánaáni nyelvek összefoglaló neve) nyelvet beszélte. Az apostolok is ezt a nyelvet beszélték, írásrendszere pedig döntő befolyást gyakorolt a hébertől kezdve az arabon át a közép-perzsáig a térség valamennyi írására. Az első keresztény gyülekezetek a zsidóság közül kerültek ki, tehát akár tetszik, akár nem, mi keresztények zsidó gyökerekkel rendelkezünk.

Miért történt meg a két vallás között a szétválás? A zsidóság a mai napig várja a szabadítót, az úgynevezett messiást, amíg mi Jézust tartjuk annak. A keresztény nézet szerint Jézus maga a megtestesült Isten, a Szentháromság (Atya, Fiú és Szentlélek) egyik tagja. A Biblia két részből áll, Ószövetségből és Újszövetségből, ez utóbbi foglalkozik Jézus életével. Itt olvashatunk Máriáról, Jézus édesanyjáról, aki szűzként a Szentlélektől fogant, és gyermeket szült. Ez keresztény hitünk másik fontos alapja, a fent említett otromba vicc is ezt célozta meg.

Mária

A Mária név, héberül Mirjám, latinul Maria, a Biblia és a Korán is mint Jézus édesanyját nevezi meg. Máriát az őskeresztény kortól tisztelték, a keresztények szerint a legnagyobb érdemszerző a szentek közül.

Bibliatörténeti szempontból is valószínű, hogy a Miriam vagy Mirjám név egyiptomi–héber eredetű. Az egyiptomi „mri” szeretettet jelent, a héber „iam” Isten szavak összetétele, jelentése pedig így „Istentől szeretett”. Szűz Mária élete elválaszthatatlan Jézusétól, és ugyanúgy három nagy részre osztható, mint Krisztusé. A gyermek Jézus idejét bemutató evangéliumra, a már felnőtt Jézus csodáiban való részvételére és Krisztus szenvedéstörténetére. A katolikus egyház szerint, miután földi életét befejezte, ő jelképezi, vagyis ő maga az égben az anyaszentegyház.

Születéséről nincs sok adat, annyit tudunk róla, hogy édesanyját Annának, apját pedig Joákimnak hívták, és már idősek voltak, amikor Isten megajándékozta őket Máriával. Halála sincs feljegyezve az írásokban, de a katolikus és ortodox hagyomány szerint testével-lelkével együtt a mennybe ragadtatott.

A római katolikus és a görögkeleti egyházakban személyét megkülönböztetett tisztelet övezi, a protestánsoknál ez nem annyira kifejezett. A katolikus és görögkeleti hívőknél Mária tisztelete nem azonos Isten imádásával, de több a szentek tiszteleténél.

Hitük szerint Mária minden szentnél és angyalnál magasabb szinten áll

Hitük szerint Mária minden szentnél és angyalnál magasabb szinten áll, mint Krisztus édesanyja, ebből fakadóan a legnagyobb közbenjárói hatalommal is rendelkezik. A Mária-tisztelet keleten kezdődött el a IV. században, majd nyugaton is egyre inkább elterjedt. A középkor közepén már uralkodó helyet foglalt el a keresztény Európában, majd a protes­tantizmus megjelenésével ismét háttérbe szorult. Legismertebb ábrázolása, amikor is átölelve tartja gyermekét, Jézust, az erről szóló legkorábbi kép a második század közepére tehető, egy Róma alatti katakombában található ábrázoláson. A reformáció elvetette a Mária-kultuszt. A protestánsok szerint az egyéni hit szükséges az üdvösség eléréséhez, így fölöslegessé válik minden Mária-kultusz, ezért eltávolították Mária és a szentek képeit és szobrait a templomokból. Luther Márton először nem szándékozta kivenni Mária személyét a hitéletből, mert meggyőződése szerint Mária az Isten és az emberek közötti közvetítő, később azonban elutasította e szerepét. Kijelentette, bár Mária sok erényt birtokol, nem tud közbenjárni a bűnösökért. Ezzel szemben a katolikusok a reformáció után nagy hangsúlyt helyeztek erre a kultuszra, úgy tekintették azt, mint az ortodox tanítás kritériumát.

Mária tisztelete

Magyarországon Szent Gellért püspök volt a Szűz Mária-tisztelet elindítója. A Boldog­asszony kultuszt, első királyunk Szent István király a keresztény hit terjesztésével párhuzamosan honosította meg. Fia, Imre herceg halála után, mivel már nem volt fiú örököse, a hagyomány szerint országát Máriának ajánlotta fel.

Vaszary Kolos Pannonhalma fő apátja, a későbbi esztergomi érsek kérésére a pápa elrendelte a Magyarok Nagyasszonya ünnepnapját, amelyet 1896 millenniumi ünnepségek óta minden év október 8-án tartanak meg. A magyar történelemben a hadviselések ideje alatt Szűz Mária alakja szorosan összefonódott a magyar katonák életével. A török veszedelem idején a magyar harcosok Szűz Mária-képekkel voltak lelkesítve. Buda visszafoglalásakor Petneházy Dávid ezredes volt az, aki elsőként tűzött ki keresztény zászlót az elfoglalt vár fokára. A zászló Szűz Máriát ábrázolta. II. Rákóczi Ferenc zászlóit mindig Mária képe díszítette. A fejedelem pedig saját zászlajára ezt írta: „Szűzanyánk által mutatott úton a hazáért és a szabadságért.” Mária személye szerepel számos magyar író és költő művében is, olyanok rótták le tiszteletüket Jézus anyja előtt, mint Ady Endre, Juhász Gyula, Móra Ferenc, Berda József és Németh László. Mária alakja a szentháromság-szobrok gyakori alakja. A Boldogasszonyt ábrázoló szobrok több város terein is megtalálhatóak hazánkban. Nagyon sok művészettörténeti értéket képviselő Szűz Máriát ábrázoló festmény és képzőművészeti alkotás látható Magyarország számos településén. A hazai numizmatika is élénken foglalkozott Mária személyével, számtalan arany- és ezüstpénzre került fel Mária képe.

Összegzés

Függetlenül attól, hogy az ember hívő vagy sem, Mária vagy Boldogasszony, ahogyan népiesen mondják egyesek, összecseng a magyar társadalom történelmével és keresztény hagyományaival, ezért magánemberként úgy érzem, hogy nem kellene viccet kreálni személyéből. Én református vallású vagyok, de számomra is Mária személye sérthetetlen. Vannak dolgok, amivel nem illik humorizálni, ilyen a Himnusz, a magyar címer és a zászló, de én még ide sorolom a Szent Koronát és Szűz Máriát is.

